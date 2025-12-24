Αυτά πρέπει να αλλάξει ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

Οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να εμφανίσει βελτιωμένο τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την διακοπή.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε μία ολόκληρη εβδομάδα off στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για να ξεκουραστούν και να καθαρίσουν το μυαλό τους από τα άσχημα αποτελέσματα των τελευταίων αγώνων.

Όμως ο Ισπανός τεχνικός περιμένει με την επιστροφή τους να είναι άπαντες απόλυτα έτοιμοι για σκληρή δουλειά, αφού υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν, ώστε, σε συνδυασμό και με τις μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν, οι «πράσινοι» να παρουσιαστούν πιο έτοιμοι τη νέα χρονιά και να μην εμφανίσουν ξανά εικόνα σαν αυτή της Τούμπας ή της Λάρισας.

Πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι βασικοί τομείς στους οποίους ο 65χρονος προπονητής πρέπει να βελτιώσει την ομάδα ενόψει της συνέχειας της σεζόν προκειμένου να εκείνη να επανέλθει στον δρόμο της και να βελτιώσει άρδην την εικόνα της στο χορτάρι.

Η νοοτροπία, η δημιουργία και η αγωνιστική ταυτότητα

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει συμπληρώσει πλέον δύο μήνες στην ομάδα, έχει μάθει αρκετά πράγματα για τον οργανισμό και τους παίκτες και πλέον έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων, που μόνο λίγες δεν είναι.

Ταυτόχρονα όμως πρέπει να παράγει και έργο πλέον. Κανείς δεν περιμένει η ομάδα να επιστρέψει από την διακοπή και να είναι πρότυπο, όμως πλέον έχει περάσει ένα ικανοποιητικό διάστημα για να αρχίσουν να φαίνονται παραπάνω πράγματα απ' όσα δουλεύει ο Ισπανός τεχνικός στο Κορωπί με τους παίκτες του.

Ήδη η αμυντική βελτίωση της ομάδας είναι εμφανής, αφού η απειλή που δέχεται έχει πέσει από το 1,02xG ανά ματς σε 0,75xG. Όμως πλέον πρέπει το κλαμπ να προχωρήσει και παρακάτω. Ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν είναι η νοοτροπία.

Δεν γίνεται πλέον οι παίκτες του Παναθηναϊκού να εμφανίζονται σε μεγάλα ματς, με την εικόνα που είχαν στην Τούμπα ή σε παιχνίδια με μικρομεσαίες ομάδες και να έχουν αντίστοιχη γλώσσα σώματος, όπως είχαν με την ΑΕΛ και τον Βόλο.

Πρέπει να βγάζουν τη νοοτροπία που αρμόζει σε μία ομάδα με το μέγεθος των «πρασίνων», να ατσαλωθούν και να μην επηρεάζονται από την εξέλιξη του αγώνα, στο μέτρο του δυνατού. Να δείχνουν σοβαρότητα και να είναι συγκεντρωμένοι στο σύνολο του αγώνα, αποφεύγοντας κραυγαλέα ατομικά λάθη, σαν εκείνα που έχουν κοστίσει τόσες και τόσες φορές φέτος στην ομάδα.

Δουλειά όμως χρειάζεται να γίνει φυσικά και στο τακτικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποκτήσει και πάλι αγωνιστική ταυτότητα. Να γίνει μία ομάδα που ακόμα και αν οι παίκτες βγαίνουν χωρίς να φορούν την φανέλα της στον αγωνιστικό χώρο, όλοι να την αναγνωρίζουν από το στυλ παιχνιδιού της.

Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει σ' αυτό το πρώιμο στάδιο που βρίσκεται η έκδοση του Ράφα Μπενίτεθ, πέρα από κάποιες πολύ βασικές αρχές, όπως η ισορροπία και η συνοχή.

Μαζί με τις προσθήκες που θα γίνουν, όπου και θα επιλεχθούν παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα αυτό που θέλει, θα πρέπει να υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα και στο κομμάτι αυτό.

Τελευταίος τομέας είναι εκείνος της δημιουργίας στον οποίο ο Παναθηναϊκός παίρνει αρκετά κακό βαθμό. Από τότε που ήρθε στην ομάδα ο Ράφα Μπενίτεθ, οι «πράσινοι» δημιουργούν ευκαιρίες που αξίζουν 1,02xG ανά αγώνα (χωρίς τα πέναλτι), δηλαδή είναι για να σκοράρουν οριακά ένα τέρμα σε κάθε ματς.

Επίδοση που δεν τους τιμά καθόλου και είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τα δεδομένα που θα έπρεπε να έχουν. Ο μέσος όρος της αξίας των ευκαιριών που δημιουργούν είναι 0,09xG, δηλαδή κάθε ευκαιρία που φτιάχνουν είναι οριακά κάτω και από την αξία μίας απλής τελικής. Αντίστοιχα οι ευκαιρίες που δημιουργεί ο Ολυμπιακός φτάνουν τα 1,85xG ανά αγώνα, του ΠΑΟΚ τα 1,59xG και της AEK τα 1,63xG.

Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο για μία ομάδα που θέλει να επανέλθει στο επίπεδο ενός διεκδικητή τίτλων.

Από την μία λογικό γιατί ο Μπενίτεθ στην αρχή έδωσε βάση στο να διορθώσει άλλα πράγματα, όπως η ανασταλτική λειτουργία της ομάδας, όμως από την άλλη δεν είναι δυνατόν να προσπαθεί μία ομάδα να πάρει ματς με τέτοια δημιουργία, που κινείται στο όριο του ενός γκολ ανά ματς.

Θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί για να φτάνει η μπάλα μπροστά με καλύτερες συνθήκες, να χτιστεί χημεία μεταξύ των παικτών για να βγαίνουν συνδυασμοί και φυσικά να μιλήσει και το ατομικό ταλέντο των παικτών στο κομμάτι της δημιουργίας και των εμπνεύσεων.

Επομένως βλέπουμε πως περιμένει πολύ δουλειά τον Ισπανό κόουτς και τους παίκτες του με την επιστροφή τους, αφού η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα δεν γίνεται να συνεχιστεί και η βελτίωση πρέπει να είναι άμεση.