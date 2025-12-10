Ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων του Άρη με τον Πιόνε Σίστο δεν οδήγησε πουθενά και δεν αποκλείεται οι δύο πλευρές να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια.

Η υπόθεση του Δανού επιθετικού είναι από αυτές που «ταναλίζουν» τον Άρη καθώς δεν οδήγησαν πουθενά οι συζητήσεις που έγιναν μαζί του με στόχο την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του. Αυτές χρονολογούνται από τον περασμένο Γενάρη όταν οι «κίτρινοι» συμβιβάστηκαν με την πραγματικότητα μιας μεταγραφής η οποία είχε οικονομικό κόστος και μηδενικό αγωνιστικό όφελος. Ο Πιόνε Σίστο έχει αγωνιστεί σε 32 παιχνίδια, δεν σκόραρε σε κανένα εξ’ αυτών και στα περισσότερα η παρουσία του ήταν αρνητική.

Στις προηγούμενες ημέρες, ο Ρούμπεν Ρέγες ήρθε σε επαφή με την πλευρά του Δανού επιθετικού καταθέτοντας πρόταση με σκοπό την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του αλλά κι αυτή απορρίφθηκε από την πλευρά του παίκτη. Το συμβόλαιο του Σίστο ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και ο Δανός έδειξε ξεκάθαρα την πρόθεση να «καθίσει» πάνω σ’ αυτό. Το ίδιο έκανε εξάλλου και το περασμένο καλοκαίρι όταν και πάλι ο Άρης επιδίωξε τη λύση αυτού. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν αποκλείεται οι δύο πλευρές να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια, εφόσον η ΠΑΕ Άρης προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης.