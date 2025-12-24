Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους «Galacticos» για τα μεταγραφικά πλάνα του Παναθηναϊκού ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Το βασικό θέμα στην ενότητα του Παναθηναϊκού στους «Galacticos» ήταν τα μεταγραφικά θέματα μιας και η χειμερινή περίοδος των μεταγραφών απέχει πλέον μία... ανάσα από την έναρξή της. Ο Νίκος Αθανασίου ανέλυσε όλα τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα αυτό.

Αρχικά ανέφερε πως με την στοχοθεσία που έχει γίνει μέχρι στιγμής, οι «πράσινοι» πάνε για τουλάχιστον πέντε ποδοσφαιριστές τον Γενάρη. Έναν τερματοφύλακα, έναν αριστερό μπακ, έναν αριστερό εξτρέμ, ένα 8αρι, αλλά κι ένα 10αρι από την στιγμή που δεν βλέπει τον Ταμπόρδα ο Μπενίτεθ.

Και σ' αυτό το νούμερο δεν προσμετριέται ο Τεττέη, που πήρε την θέση του Γερεμέγεφ, αλλά ούτε και ο Παντελίδης, ο οποίος αρχικά είναι για να έρθει για το καλοκαίρι, ωστόσο αν θελήσει το «τριφύλλι» μπορεί να τον φέρει και τώρα.

Τέλος, έκανε μία αναφορά και για το θέμα της Γκρέμιο με τον Τετέ τονίζοντας πως αν εκείνος φέρει μία πρόταση 8-9-10 εκατ. ευρώ από την βραζιλιάνικη ομάδα, όλα μπορούν να γίνουν.