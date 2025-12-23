Ο Στεφάν Λανουά σταμάτησε την ανάλυση των φάσεων, όπως είχε κάνει και ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ τον Γενάρη του 2022.

Ακόμα και η δημόσια ανάλυση φάσεων στη Super League δεν μπορεί να γίνει απρόσκοπτα.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά αποφάσισε να σταματήσει την ανάλυση των επίμαχων φάσεων, έπειτα από κάθε αγωνιστική, διότι έκρινε ότι οι απόψεις του έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης κι όχι αξιοποίησης.

Πολλές φορές όσα είπε δικαίωναν, εκ των υστέρων, τις ομάδες για τις διαμαρτυρίες του. Άλλες φορές προκάλεσε έντονες διαφωνίες και δυσαρέσκεια. Όπως αναφέραμε, υπήρχαν και φάσεις που οι ομάδες και ο κόσμος περίμεναν την ανάλυση για ν' ακούσουν την άποψή ενός ειδικού, ωστόσο, διέκοψε τη διαδικασία. Ενδεχομένως και για να έχει το κεφάλι του ήσυχο...

Μπαίνουμε, άλλωστε, στο δεύτερο μισό της σεζόν και στο εξής όσο θα βρίσκεται η σεζόν στην τελική ευθεία, κάθε διαιτητικό λάθος θα ξεσηκώνει και πλήθος διαμαρτυριών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την τοξικότητα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Λανουά επανέφερε την ανάλυση των επίμαχων φάσεων. Στο παρελθόν ο 50χρονος Άγγλος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ έκανε το ίδιο. Ανάλυση φάσεων. Τη διέκοψε κι αυτός στις 17 Γενάρη του 2022. Σχεδόν τέτοια εποχή...

Στην ανακοίνωση της ΕΠΟ για την απόφαση του Κλάτενμπεργκ αναφερόταν: «Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνεται ότι σταματά η δημοσίευση του εβδομαδιαίου βίντεο ανάλυσης φάσεων αγώνων της Super League 1.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας θέλει πάντα να δείχνει διαφάνεια στο έργο της και ως εκ τούτου καλεί τις ΠΑΕ να στέλνουν τα αιτήματα τους στο Τμήμα Διαιτησίας, ώστε εν συνεχεία να αποσαφηνίζονται οι φάσεις από την Επιτροπή.

Το εγχείρημα της εβδομαδιαίας ανάλυσης φάσεων της SL 1 ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 και χρησιμοποιήθηκε για την επίδειξη διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων των αξιωματούχων του αγώνα, καθώς και για τη βελτίωση της επικοινωνίας των τελευταίων».

Η ανακοίνωση της ΚΕΔ για την απόφαση του Λανουά: «Η ΚΕΔ ανακοινώνει την απόφασή της να διακόψει την εβδομαδιαία ανάλυση φάσεων από αγώνες της Super League 1.

Επί της αρχής, το εβδομαδιαίο βίντεο της ΚΕΔ είχε ως αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση του φίλαθλου κοινού. Δυστυχώς, όμως, επί της ουσίας το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιφυλάσσεται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης».