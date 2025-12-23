Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά δεν θα προχωρήσει ξανά σε ανάλυση των επίμαχων φάσεων.

Για μία ακόμα φορά η διαδικασία της ανάλυσης των επίμαχων φάσεων διακόπτεται από την ΚΕΔ στη διάρκεια της σεζόν.

Είχε υπάρξει και στο παρελθόν ανάλογη απόφαση. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και ορισμένες φορές ο αναπληρωτής πρόεδρος Πάολο Βαλέρι, προχωρούσαν μετά από κάθε αγωνιστική στην ανάλυση των φάσεων που σήκωναν συζήτηση.

Αρκετές φορές τα όσα ανέφεραν προκάλεσαν διαφωνίες, ενώ υπήρχαν και φάσεις που σχολιάστηκαν στα παιχνίδια, αλλά ο Λανουά δεν τις είχε στην ανάλυση.

Η απόφαση της ΚΕΔ, λοιπόν, είναι να σταματήσει την ανάλυση και στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρεται: «Αντικείμενο αξιοποίησης και όχι εκμετάλλευσης.

Η ΚΕΔ ανακοινώνει την απόφασή της να διακόψει την εβδομαδιαία ανάλυση φάσεων από αγώνες της Super League 1.

Επί της αρχής, το εβδομαδιαίο βίντεο της ΚΕΔ είχε ως αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση του φίλαθλου κοινού. Δυστυχώς, όμως, επί της ουσίας το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιφυλάσσεται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης».