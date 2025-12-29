Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Λεβαδειακός, Βόλος και Κηφισιά συνεχίζουν όπως ξεκίνησαν στον πάγκο. Πρωτιά για Παναθηναϊκό και ΑΕΛ Novibet στις αλλαγές.

Η θέση του προπονητή είναι δύσκολη. «Ηλεκτρική καρέκλα» έχει ονομαστεί και δεν είναι πλέον μόνο ελληνικό φαινόμενο οι απολύσεις.

Αλλά δεν είναι και λίγες οι ομάδες στην Ευρώπη που πορεύονται για χρόνια με τον ίδιο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει από το καλοκαίρι του 2021 τον Ραζβάν Λουτσέσκου κι ενώ είχε προηγηθεί και μία διετία πριν αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2019.

Ο Ολυμπιακός έχει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Φλεβάρη του 2024 και ανανέωσε τη συνεργασία του έως το 2027. Με τον Ισπανό οι Πειραιώτες πήραν το Conference League και το νταμπλ στα 100 τους χρόνια, οπότε έγινε το αυτονόητο. Αν το εξαντλήσει θα ξεπεράσει τα 3 χρόνια στον ερυθρόλευκο πάγκο. Ο Λεβαδειακός έχει για δεύτερη σεζόν τον Νίκο Παπαδόπουλο και με την πορεία που κάνει, το πιο λογικό θα είναι τον κρατήσει πολλά χρόνια. Εκτός κι αν ο έμπειρος τεχνικός θελήσει μία άλλη πρόκληση.

Η ΑΕΚ έχει για πρώτη σεζόν τον Μάρκο Νίκολιτς. Αφού πέρασε τον Γολγοθά των προκριματικών με επιτυχία, έκλεισε το πρώτο μισό της σεζόν ως πρώτος στη Super League και τρίτος στη League Phase του Conference League. Τι άλλο να ζητούσε στην παρούσα φάση η διοίκηση και ο κόσμος από τον διάδοχο του επιτυχημένου Ματίας Αλμέιδα;

Ο Βόλος, ο οποίος είναι πέμπτος και σχεδόν σίγουρος για τις θέσεις 5-8, ξεκίνησε και συνεχίζει με τον Χουάν Φεράντο, που ήταν και στο παρελθόν στο τιμόνι της ομάδας.

Φουλ αλλαγές προπονητών για Παναθηναϊκό και ΑΕΛ Novibet

Κάπου εδώ τελειώνουν οι μόνιμοι και πάμε στις αλλαγές. Μέσα στο 2025 που φεύγει σύντομα, οι 14 ομάδες που βρίσκονται τώρα στη Super League και δεν αναφερόμαστε στις Λαμία, Athens Kallithea που υποβιβάστηκαν, συνεργάστηκαν με 30 προπονητές!

Δεν στεκόμαστε ούτε στους προσωρινούς που έμειναν για έναν και μόνο αγώνα, διότι ο αριθμός ανεβαίνει. Οι 12 που ήταν στην κατηγορία και οι ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά, που έκαναν πρωταθλητισμό και ανέβηκαν προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους και ορισμένες έκριναν ότι δεν μπορούσαν με τον προπονητή που ξεκίνησαν τη σεζόν.

Από τους 14 προπονητές που ξεκίνησαν την περίοδο 2025-26, επιβιώνουν έως τώρα οι 6. Οι 5 είναι αυτοί που έχουν τις ομάδες τους στην πρώτη πεντάδα και ο έκτος είναι ο Σεμπάστιαν Λέτο. Άπειρος σχετικά, αλλά η Κηφισιά και καλό ποδόσφαιρο παίζει για τη δυναμική της και αποτελέσματα έχει πάρει. Κι αν στο δεύτερο μισό έχει την ίδια συνέπεια ασφαλώς και θα πετύχει τον στόχο της παραμονής.

Πρωτοπόροι στις αλλαγές μέχρι στιγμής είναι Παναθηναϊκός και ΑΕΛ Novibet. Το τριφύλλι ξεκίνησε με τον Ρουί Βιτόρια, ακολούθησε ο Χρήστος Κόντης και τώρα πορεύεται με τον Ράφα Μπενίτεθ. Σε ένα ματς για το Κύπελλο με την Athens Kallithea, κάθισε στον πάγκο και ο Δημήτρης Κοροπούλης.

Στη θεσσαλική ομάδα αποχώρησε ο Αλέκος Βοσνιάδης που την ανέβασε. Ξεκίνησε ο Γιώργος Πετράκης, συνέχισε ο Στέλιος Μαλεζάς και τώρα είναι ο Σάββας Παντελίδης.

Ο Παναθηναϊκός με τις συνεχείς αλλαγές μετά το διαζύγιο με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα λάθη στον μεταγραφικό σχεδιασμό, ουσιαστικά δείχνει γιατί δεν μπορεί να φτάσει στην κορυφή, ενώ η ΑΕΛ Novibet με τόσες αλλαγές και το μέτριο ποιοτικά ρόστερ, θα δώσει μεγάλη μάχη για την παραμονή.

Ατρόμητος, ΟΦΗ, Αστέρας Aktor και Παναιτωλικός, που επίσης είναι κάτω από την όγδοη θέση, έχουν αλλάξει προπονητή και προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Η ομάδα του Αγρινίου, πάντως, σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν έχει μία βελτίωση με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, ενώ οι Αρκάδες παρουσιάζουν μεταπτώσεις με τον Κρις Κόλμαν.

Όσο για τον Πανσερραϊκό, μετά τον Χουάν Φεράντο ξεκίνησε με τον Κριστιάνο Μπάτσι, αλλά ο Ιταλός απέτυχε παταγωδώς, σε ένα ματς ήταν στον πάγκο ο Αλέξανδρος Βεργώνης και πλέον πορεύεται με τον Ζεράρ Σαραγόσα, ο οποίος δεν έχει ακόμα βαθμό.

Έξι με τον ίδιο τεχνικό

Ολυμπιακός

Ο 64χρονος (14/3/61) Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε στις 11/02/2024. Σε σχεδόν 700 μέρες μετράει 97 αγώνες, με 2,18 πόντους κερδισμένους ανά αγώνα πρωταθλήματος.

ΠΑΟΚ

Ο 56χρονος (17/2/69) πλέον Ραζβάν Λουτσέσκου επέστρεψε στον Δικέφαλο τον Ιούνιο του 2021. Έχει 1.600 μέρες στον πάγκο του ΠΑΟΚ κι από το 2021 μετράει 231 αγώνες και 1,91 κερδισμένους πόντους ανά παιχνίδι πρωταθλήματος. Στην πρώτη του θητεία είχε 94 αγώνες σε 686 μέρες με 2,30 πόντους αγώνα.

Λεβαδειακός

Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε στις 5/10/71 διανύει τη δεύτερη σεζόν του στην ομάδα της Βοιωτίας. Έχει περισσότερες από 540 μέρες στον πάγκο της και σε 57 αγώνες, μετράει 1,63 κερδισμένους πόντους ανά αγώνα.

Κηφισιά

Ο πιο νέος προπονητής στη Super League είναι ο Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος γεννήθηκε στις 30/08/1986 οδήγησε την ομάδα στην άνοδο. Έχει 51 αγώνες στον πάγκο της και 1,98 πόντους ανά παιχνίδι.

Βόλος

Ο Χουάν Φεράντο γεννήθηκε στις 02/01/1981. Στον Βόλο από το καλοκαίρι έχει 19 ματς και 1,84 πόντους ανά αγώνα. Ο Βόλος μπήκε στο 2025 με τον Κωνσταντίνο Μπράτσο στον πάγκο. Ο 48χρονος προπονητής (26/04/1977) αποχώρησε στις 23/02/2025 και στις 102 μέρες στον πάγκο του Βόλου είχε 14 ματς κι 1 βαθμό μέσο όρο.

Μετά τον Μπράτσο, ανέλαβε ο 45χρονος (17/1/80) Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, ο οποίος σε 12 παιχνίδια είχε 1,5 βαθμό ανά αγώνα.

ΑΕΚ

Η Ένωση χώρισε το καλοκαίρι τους δρόμους της με τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος κατέκτησε το νταμπλ το 2023. Ο Αργεντινός σε τρία χρόνια είχε 134 ματς με 1.97 πόντους ανά παιχνίδι πρωταθλήματος.

Το περασμένο καλοκαίρι ανέλαβε ο Σέρβος Μάρκο Νίκολιτς. Ο 46χρονος προπονητής (20/7/79) έχει καθίσει στον πάγκο μέχρι στιγμής σε 31 παιχνίδια κι έχει 2,39 πόντους ανά παιχνίδι. Έως τώρα είναι πάνω τον Μεντιλίμπαρ σε μέσο όρο κερδισμένων πόντων, αλλά και από τον Λουτσέσκου στην πρώτη του θητεία στον ΠΑΟΚ.

Οι ομάδες που άλλαξαν προπονητή

Παναθηναϊκός

Το τριφύλλι ξεκίνησε τη σεζόν με τον 55χρονο Πορτογάλο Ρουί Βιτόρια. Ο γεννημένος στις 16/4/70 τεχνικός ανέλαβε στις 31/10/2024 κι έμεινε μέχρι τις 15/09/2025. Σε 319 ημέρες και σε 43 αγώνες είχε 1,81 πόντους ανά αγώνα.

Ο 50χρονος (13/5/75) διαδέχθηκε τον Πορτογάλο, έμεινε σε 7 παιχνίδια και είχε 1,57 πόντους στο πρωτάθλημα. Ανέλαβε στις 18/09/2025 κι ενώ νωρίτερα είχε ένα ματς ο Δημήτρης Κοροπούλης.

Ο γεννημένος στις 16/4/60 Ράφα Μπενίτεθ ακολούθησε μετά τον Κόντη. Ο 65χρονος τεχνικός έχει 14 ματς και 2,07 πόντους ανά αγώνα στο πρωτάθλημα. Επίσημα ανέλαβε στις 24/10/25.

Άρης

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης (10/10/1968) ήταν από την περασμένη σεζόν στον Άρη. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα, αλλά μετά τον αποκλεισμό στην Ευρώπη άρχισε η αντίστροφη μέτρησε. Στις 9/9/25 αποχώρησε και σε 271 μέρες είχε 22 αγώνες και 1,64 βαθμούς ανά αγώνα.

Παναιτωλικός

Ο έμπειρος Γιάννης Πετράκης, ο οποίος γεννήθηκε στις 20/5/59 ανέλαβε τον Παναιτωλικό στις 4/10/23 κι αποχώρησε δύο χρόνια αργότερα, στις 6/10/25. Σε 733 μέρες είχε 80 αγώνες κι 1,28 βαθμούς ανά παιχνίδι.

Ο 52χρονος (5/3/73) Γιάννης Αναστασίου ήρθε στις 7/10/25 και μέχρι στιγμής έχει 11 αγώνες κι 1,36 βαθμούς μέσο όρο.

Αστέρας Aktor

Ο πολύπειρος Σάββας Παντελίδης ξεκίνησε τη σεζόν στον πάγκο των Αρκάδων. Γεννημένος στις 7/4/65 έμεινε 360 μέρες στην ομάδα και σε 39 ματς είχε 1,31 βαθμούς ανά αγώνα.

Ο Κρις Κόλμαν, ο οποίος γεννήθηκε στις 10/06/70 ανέλαβε μετά τον Παντελίδη και πλέον έχει 11 παιχνίδια κι 1,27 βαθμούς μέσο όρο.

Ατρόμητος

Ο Πάμπλο Γκαρσία αποχώρησε το καλοκαίρι, ενώ δεν τα πήγε άσχημα. Ο Ουρουγουανός Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος γεννήθηκε στις 11/5/77 είχε 35 ματς κι 1,31 βαθμούς ανά παιχνίδι.

Η σεζόν στο Περιστέρι ξεκίνησε με τον Λεωνίδα Βόκολο. Ο γεννημένος στις 31/8/70 Έλληνας τεχνικός έμεινε μέχρι τις 10 Νοεμβρίου και σε 13 ματς είχε 1 βαθμό μέσο όρο.

Ο Ατρόμητος πορεύεται πλέον με τον Σερβοβόσνιο Ντούσαν Κερκέζ, ο οποίος γεννήθηκε την Πρωτομαγιά του 1976. Σε 6 παιχνίδια έχει 1,17 βαθμούς μέσο όρο.

ΟΦΗ

Ο Σέρβος Μίλαν Ράσταβατς (γεννήθηκε 1/11/73) ήταν από τον Οκτώβριο του 2024 στον ΟΦΗ κι έφυγε έναν χρόνο αργότερα. Στις 26/10/25. Σε 378 μέρες είχε 41 παιχνίδια κι 1,27 βαθμούς. Είναι ο προπονητής με τον οποίο οι Κρητικοί πήγαν ξανά σε τελικό Κυπέλλου, αλλά το κακό ξεκίνημα έφερε στη θέση του τον Κόντη.

Σε ένα ματς έμεινε στον πάγκο ο Στέλιος Βενετίδης και ο 50χρονος Κόντης που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, μετακόμισε στο Ηράκλειο. Σε 8 παιχνίδια έχει μέσο 0.75 βαθμούς.



ΑΕΛ Novibet

Ο γεννημένος στις 12/4/61 Αλέκος Βοσνιάδης ανέβασε την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία σε 28 ματς είχε 2,46 βαθμούς μέσο όρο. Η σεζόν ξεκίνησε με τον 37χρονο (8/2/88) Γιώργο Πετράκη. Ο νεότερος προπονητής στην αρχή της σεζόν και μετά ήταν ο Λέτο που πλέον συνεχίζει στην Κηφισιά.

Ο Πετράκης σε 9 ματς είχε 0,89 βαθμούς και 5 Οκτωβρίου έφυγε. Ο 40χρονος (11/3/85) Στέλιος Μαλεζάς έμεινε μόνο σε 9 παιχνίδια και με 0,44 βαθμούς ανά παιχνίδι έφυγε από την ΑΕΛ Novibet στις 7/12/25.

Στη θέση του Μαλεζά ήρθε ο Σάββας Παντελίδης, ο οποίος έφυγε νωρίτερα από την Τρίπολη. Σε 2 ματς ο Έλληνας τεχνικός έχει μέσο όρο 0,50 βαθμούς.

Πανσερραϊκός

Ο Χουάν Φεράντο κράτησε την ομάδα στη Super League. Σε 35 ματς είχε 1,20 βαθμούς.

Η σεζόν ξεκίνησε με τον Κριστιάνο Μπάτσι, ο οποίος γεννήθηκε στις 6/7/75. Έφυγε στις 12/11/25 και σε 10 αγώνες είχε 0,50 κερδισμένους βαθμούς.

Σε έναν αγώνα με τον Λεβαδειακό εκτός, ήταν στον πάγκο ο Αλέξανδρος Βεργώνης και στις 15 Νοεμβρίου ανέλαβε ο Ισπανός Ζεράρ Σαραγόσα (γεννημένος στις 20/2/82). Σε 5 ματς μέχρι τώρα, όμως, δεν έχει πάρει βαθμό.