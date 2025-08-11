Οι μεταγραφικές εκκρεμότητες που υπάρχουν στις ομάδες του «Big-5» έναν μήνα πριν τελειώσει το «παζάρι».

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουν ξεκινήσει για τα τέσσερα από τα πέντε μέλη του Big-5, με μόνο τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στο τελείωμα της προετοιμασίας του, αφού δεν χρειάστηκε να μπει στην διαδικασία των προκριματικών έχοντας εξασφαλισμένη την συμμετοχή του στην League Stage του Champions League.

Παράλληλη οι ομάδες τρέχουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό τους. Έχουν φροντίσει για τις περισσότερες ανάγκες, όμως όλες έχουν κάποιες σημαντικές προσθήκες να κάνουν ακόμα. Άλλωστε τώρα τον Αύγουστο είναι η εποχή που «ζεσταίνεται» το μεταγραφικό... παζάρι.

Έχοντας φτάσει, λοιπόν, έναν μήνα πριν την λήξη του πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μεταγραφικά «θέλω» των ομάδων του Big-5, έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι μπορεί να διαπιστωθούν ή και να δημιουργηθούν επιπλέον ανάγκες ως το τέλος της περιόδου.

Ολυμπιακός: Πάει για 3+1 ακόμη ποδοσφαιριστές

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στα τελευταία φιλικά της προετοιμασίας και ο προπονητής τους, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει διαπιστώσει τις μεταγραφικές ανάγκες που έχει η ομάδα. Μπορεί ο Πνευμονίδης να έχει κάνει καλές εμφανίσεις σ' αυτά και να δείχνει πως ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, ωστόσο ο Βάσκος τεχνικός συνεχίζει να εμμένει στην επιθυμία του για την απόκτηση ενός ακόμη εξτρέμ.

Βασική ανάγκη για την ομάδα είναι ακόμη η προσθήκη ενός κεντρικού αμυντικού, αφού αυτή τη στιγμή υπάρχει η τριάδα των Ρέτσου, Μπιανκόν και Πιρόλα, που υπήρχε και πέρυσι, όμως δεν έχει έρθει κανένας στην θέση του Κάρμο, με τον Καλογερόπουλο να καλύπτει προς στιγμήν το κενό του, όμως ο προπονητής των Πειραιωτών να θέλει κάτι καλύτερο.

Υπάρχει ακόμη η επιθυμία για την απόκτηση ενός επιπλέον χαφ, που θα παίζει περισσότερο στο «6», αλλά θα μπορεί να σταθεί και ως «8». Αυτή τη στιγμή ο Έσε είναι το μοναδικό καθαρό 6αρι που διαθέτει η ομάδα ενώ στο «8» υπάρχουν οι Μουζακίτης, Σιπιόνι, Νασιμέντο και Γκαρθία. Σαν επιπλέον λύση υπάρχει κι εκείνη του Λιατσικούρα, όμως μην ξεχνάμε πως φέτος ο Ολυμπιακός θα έχει τρία παιχνίδια την εβδομάδα και το ένα θα είναι επιπέδου Champions League.

Τέλος, είναι πιθανό οι Πειραιώτες να προχωρήσουν και στην απόκτηση ενός επιθετικού για να έχουν κι έναν τρίτο φορ πίσω από τους Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ από την στιγμή που δεν θέλησε ο Μεντιλίμπαρ να κρατήσει τον Μπετανκόρ.

Παναθηναϊκός: Δεξί μπακ, επιθετικό μέσο και βλέπουμε

Οι «πράσινοι» του Ρουί Βιτόρια έχουν προχωρήσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό τους σ' έναν ικανοποιητικό βαθμό, ωστόσο υπάρχουν ακόμη δύο βασικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Η μία είναι εκείνη του επιθετικού μέσου, αφού εκείνοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πάρουν πίσω τον Ουναΐ από την Μαρσέιγ και δεν έχουν παράλληλα κινηθεί για κάποιον άλλον παίκτη. Κάπως έτσι υπάρχει για το «10» ο Τάσος Μπακασέτας και ύστερα βοηθητικά οι Τζούρισιτς και Τετέ, με τον νεαρό Μπρέγκου να είναι λογικό να μην λογίζεται ως κάποιος που μπορεί να δώσει λύσεις σε ματς τέτοιου επιπέδου.

Έπειτα υπάρχει το κενό στο δεξί άκρο της άμυνας που δημιουργήθηκε μετά την πώληση του Γιώργου Βαγιαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας και το «ναυάγιο» με την μεταγραφή του Αουρέλιο Μπουτά. Ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση ενός παίκτη που θα κάνει την διαφορά στην θέση αυτή, με τον Νταβίντε Καλάμπρια να είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός του στόχος.

Από κει και πέρα είναι πιθανό να προκύψουν κι άλλες ανάγκες μέχρι το φινάλε του καλοκαιριού σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αποχώρηση ποδοσφαιριστή όπως για παράδειγμα είτε του Μαξίμοβιτς, για τον οποίο υπάρχει πρόταση είτε του Γερεμέγεφ, ο οποίος μένει ελεύθερος σε έξι μήνες.

AEK: Κινείται για 6αρι και δεύτερο φορ

Δύο είναι οι βασικές ανάγκες που έχει αυτή τη στιγμή και η ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θεωρεί επιτακτική ανάγκη την προσθήκη ενός ποδοσφαιριστή που θα κάνει την διαφορά στο «6» κι ενός ακόμη επιθετικού. Ο Νίκολα Μόρο της Μπολόνια για τη θέση του χαφ και ο Σίριλ Ντέσερς των Ρέιντζερς για τη θέση του φορ είναι περιπτώσεις με τις οποίες έχει ασχοληθεί η «Ένωση» σοβαρά εδώ και αρκετό διάστημα, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε συμφωνία με τις ομάδες τους.

Φυσικά δεν σημαίνει πως αν η ΑΕΚ κάνει τις δύο αυτές κινήσεις, τελειώνουν απαραίτητα και οι μεταγραφές της για φέτος. Υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει κίνηση και για την ενίσχυση των δύο άκρων της άμυνας ενώ εννοείται πως αν προκύψει κάποια πώληση παίκτη που δεν είναι στην λίστα υπό παραχώρηση η ομάδα θα προβεί στην αντικατάστασή του.

ΠΑΟΚ: Έρχεται ο φορ, «ψήνεται» του μέσου, θέλει και στόπερ

Ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμη τρεις ποδοσφαιριστές για να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του. Το θέμα του βασικού επιθετικού, που ταλάνιζε εδώ και καιρό τον «δικέφαλο του βορρά», φαίνεται τελικά πως κλείνει, αφού ο Γιώργος Γιακουμάκης αναμένεται στην Ελλάδα για να κλείσει και το τυπικό σκέλος του δανεισμού του.

Στο θέμα του μέσου ο βασικός στόχος έχει βρεθεί κι έχει γίνει γνωστός τις τελευταίες μέρες, με τους «ασπρόμαυρους» να προσπαθούν να ολοκληρώσουν την μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας τους αποκτώντας τον Χρήστο Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας.

Οι Τσέχοι έχουν ήδη απορρίψει δύο τεράστιες προσφορές του ΠΑΟΚ, με την δεύτερη να ξεπερνά στα 10 εκατ. ευρώ, όμως ακόμη το θέμα δεν έχει κλείσει, αφού ο «δικέφαλος του βορρά» έχει μαζί του τον ποδοσφαιριστή.

Στο κέντρο της άμυνας ο «δικέφαλος του βορρά» έχει και τους Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, Λόβρεν και τους νεαρούς Κώττα και Μπαταούλα, όμως θέλει την προσθήκη ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού, που θα του προσδώσει μεγαλύτερη ασφάλεια αριθμητικά και μεγαλύτερη ποιότητα.

Άρης: Πάει για ακόμη δύο προσθήκες

Μπορεί οι «κίτρινοι» να αποκλείστηκαν από την Ευρώπη, όμως αυτό δεν σημαίνει πως επειδή δεν θα έχουν τα επιπλέον παιχνίδια δεν θα κάνουν άλλες προσθήκες. Σίγουρα θα είναι λιγότερες απ' αυτές που είχαν σκοπό να κάνουν, αφού θα είναι πλέον λιγότερες και οι ανάγκες τους, ωστόσο υπάρχει ακόμη ανάγκη για δύο ποδοσφαιριστές.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης θέλει να κινηθεί ο Άρης για έναν ακόμη αμυντικό χαφ, αλλά για έναν αριστερό εξτρέμ προκειμένου να ολοκληρώσει το ρόστερ του για τη νέα σεζόν.

Αυτό φυσικά αν δεν υπάρξει κάποια αποχώρηση παίκτη που υπολογίζεται (και όχι από τους «κομμένους), αφού τότε θα κινηθεί για να βρει αντικαταστάτη.