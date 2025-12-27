Με τις βαθμολογικές διαφορές να είναι πλέον οριακές το ερώτημα είναι το εξής: Ποια ομάδα θα κατακτήσει το φετινό Πρωτάθλημα; Μπείτε και ψηφίστε στο poll του Gazzetta.

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τρείς ομάδες για ένα Πρωτάθλημα και με τις βαθμολογικές διαφορές στην κορυφή της Stoiximan Super League 1 είναι πιο οριακές από ποτέ σε αυτήν την φάση.

Το Gazzetta σας βάζει λοιπόν σε μία διαδικασία poll και προκειμένου να αναδείξετε εσείς τον σύλλογο που θα έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της φετινής κατηγορίας της Stoiximan Super League 1. Για να ρίξετε εσείς τις ψήφους σας για την ομάδα που θεωρείτε ως την επικρατέστερη για να τα καταφέρει φέτος. Και όλα αυτά μετά το πέρας της 15ης αγωνιστικής και πριν την επανέναρξη της κατηγορίας στις 10 Γενάρη.

Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει ξανά με την 16η αγωνιστική στις 10 - 11 Ιανουαρίου. Μέσα στον Γενάρη θα υπάρξουν 4 αγωνιστικές στην πρώτη τη τάξει κατηγορία. Η δε 26η αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 22 Μαρτίου. Κάντε λοιπόν την κίνηση και ρίξτε την ψήφο σας!

Loading...



