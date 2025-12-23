Πρίτσας για Παντελίδη: «Για το καλοκαίρι η συμφωνία, αλλά...»

Ο Χρήστος Πρίτσας μίλησε στην «Δίκη» στον ΣΚΑΪ για την διαιτησία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα όσα έγιναν στο ματς με τον Ολυμπιακό, αλλά και τους Τεττέη και Παντελίδη.

Ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας παραχώρησε συνέντευξη στην «Δίκη» στον ΣΚΑΪ όπου μίλησε για την κατάσταση της διαιτησίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την επιτυχία της ομάδας του στην έδρα του Ολυμπιακού την περασμένη αγωνιστική.

Ακόμη, έπλεξε το εγκώμιο του Ανδρέα Τεττέη, που από τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, ξεκαθαρίζοντας πως η επιλογή του να πουλήσει εκείνον και τον Παντελίδη στους «πρασίνους» δεν είχε σχέση με το ότι υποστηρίζει το «τριφύλλι».

Όσον για τον Έλληνα εξτρέμ, ξεκαθάρισε πως η συμφωνία είναι να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, ωστόσο οι «πράσινοι» θέλουν να τον πάρουν από τώρα και γι' αυτό πρέπει να γίνει μια συζήτηση, αφού εκείνος κοιτάει πάντα το συμφέρον της Κηφισιάς.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Πρίτσας

«Εδώ και χρόνια υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης των μεγάλων ομάδων προς τους Έλληνες διαιτητές. Τι θα συνέβαινε αν και οι μικρότερες ομάδες ζητούσαν ξένους ρέφερι; Η διαιτησία αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μόνο με σωστή απονομή δικαιοσύνης μπορούν να υπάρξουν εκπλήξεις και υγιής ανταγωνισμός. Οι 4 πανίσχυροι ιδιοκτήτες των μεγάλων ομάδων μπορούν να φτιάξουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμείς καταφέραμε ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία μας τα τελευταία χρόνια παίρνοντας έναν σπουδαίο βαθμό στην έδρα του Ολυμπιακού. Ό,τι και να κάνεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα κατηγορηθείς, το αποδέχεσαι και προχωράς μπροστά. Οι καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι αποτελούν μέρος του παιχνιδιού, ωστόσο όταν γίνονται εσκεμμένα από τους παίκτες θα πρέπει να τιμωρούνται. Η Κηφισιά αγωνίζεται με τον ίδιο τρόπο τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Οι μικρές ομάδες πρέπει να επιβραβεύονται όταν παίρνουν αποτέλεσμα απέναντι σε μεγάλες και όχι να στοχοποιούνται».

Για τον Τεττέη

«Ο Ανδρέας έχει συνδεθεί με όλες τις επιτυχίες της Κηφισιάς τα τελευταία έξι χρόνια. Η εμπλοκή μου στην Κηφισιά έγινε γιατί έπαιζε ο γιος μου στην ομάδα και μάλιστα έκανε παρέα με τον Ανδρέα. Ήρθε σε εμάς περίπου 18 ετών και τώρα στα 24 του καταφέρνει να κάνει μία τόσο σπουδαία μεταγραφή. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του και εύχομαι να έχει την υγεία του για να πετύχει μεγάλα πράγματα τόσο με τον Παναθηναϊκό, όσο και με την Εθνική Ελλάδας. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις τη φετινή σεζόν και η εμπειρία του δανεισμού στον Παναιτωλικό έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του, καθιστώντας λογικό το ενδιαφέρον των μεγάλων ομάδων και τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Η επιλογή να πουλήσουμε τον Τετέι και τον Παντελίδη στον Παναθηναϊκό έγινε καθαρά για το συμφέρον της Κηφισιάς και όχι για οπαδικούς λόγους επειδή υποστηρίζω από μικρό παιδί τον Παναθηναϊκό. Ο Ανδρέας γεννήθηκε στην Ελλάδα και έχασε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία τον πατέρα του σε εργατικό ατύχημα. Το όνομά του ήταν Άντριου, αλλά μετά από συζήτηση με τη μητέρα του, αποφασίσαμε να βαφτιστεί Ανδρέας».

Για τον Παντελίδη και το πότε θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό

«Για τον Παντελίδη υπάρχει συμφωνία να μετακινηθεί το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, όμως αν ο Παναθηναϊκός θέλει να τον εντάξει από τώρα στις τάξεις του, θα πρέπει να γίνει μία συζήτηση πρώτα. Εμείς κοιτάμε το συμφέρον της ομάδας και πώς θα καταφέρουμε φέτος να κρατηθούμε στην κατηγορία. Κάθε αγωνιστική αλλάζουν τα δεδομένα στη βαθμολογία. Ο βασικός στόχος επαναλαμβάνω παραμένει η παραμονή στην κατηγορία, ενώ η αποχώρηση του Τετέι αποτελεί μεγάλη απώλεια, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί ακόμη ο αντικαταστάτης του».

