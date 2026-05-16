Σάββατο σήμερα (16/05) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Αρχικά στις 19:00 ξεκινάει η 9η αγωνιστική των play-outs της Stoiximan Superleague με την ΑΕΛ Novibet να υποδέχεται τον Ατρόμητο (Cosmote Sport 1), o Αστέρας AKTOR τη Κηφισιά (Nova Sports Prime) και o Πανσερραϊκός τον Παναιτωλικό (Nova Sports 2).

Στη Bundesliga στις 16:30 η Άιντραχτ Φρανκφούρτης θα φιλοξενήσει στην έδρα της τη Στουτγκάρδη (Nova Sports Extra 4), η Ουνιόν Βερολίνου την Άουγκσμπουργκ (Nova Sports Extra 3), η Ζανκτ Πάουλι τη Βόλφσμπουργκ (Nova Sports Extra 2), η Γκλάντμπαχ τη Χόφενχαϊμ (Nova Sports Extra 1), η Φράιμπουργκ τη Λειψία (Nova Sports Start), η Μπάγερ Λεβερκούζεν το Αμβούργο (Nova Sports 5), η Βέρντερ Βρέμης τη Μπορούσια Ντόρτμουντ (Nova Sports 4), η Μπάγερν Μονάχου τη Κολωνία (Nova Sports 3) και η Χάιντενχαϊμ τη Μάιντζ (Nova Sports 2)

Ακόμη, στην Αγγλία πραγματοποιείται σήμερα στο «Wembley» ο τελικός του FA Cup ανάμεσα στη Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Σίτι (17:00, Cosmote Sport 2).

Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης, η Χαρτς θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Σέλτικ σε έναν αγώνα που θα κρίνει τον πρωταθλητή Σκωτίας (14:30, Cosmote Sport 3), ενώ η Πόρτο θα υποδεχθεί τη Σάντα Κλάρα (17:30, Cosmote Sport 8), το ΑΠΟΕΛ την Ομόνοια (18:00, Cosmote Sport 3), η Σπόρτινγκ τη Ζιλ Βιθέντε (22:30, Cosmote Sport 1) και η Εστορίλ τη Μπενφίκα (22:30, Cosmote Sport 2).

Τέλος, στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στη Ρόδο με τον Κολοσσό (14:30, ΕΡΤ2), στο πλαίσιο των προημιτελικών των play-offs της Stoiximan GBL, ενώ στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 19:00 (MEGA News) τη Σαμπαντέλ με στόχο την πρόκριση στο Final 4 του Champions League στη Μάλτα.

