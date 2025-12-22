Ο Λεβαδειακός πέρασε και από τις Σέρρες επικρατώντας με 2-0 του Πανσερραϊκού. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.

Ασταμάτητος ο Λεβαδειακός με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να περνάει και από τις Σέρρες επικρατώντας με 2-0 του Πανσερραϊκού. Μια νίκη που κράτησε τους Βοιωτούς στην 4η θέση με 28 βαθμούς, τρεις παραπάνω από τον 5ο Βόλο και 6 από τον 6ο Παναθηναϊκό που έχει και ένα ματς λιγότερο. Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι έμειναν στην τελευταία θέση με μόλις 5 βαθμούς και τα πράγματα όσον αφορά την παραμονή έγιναν ακόμα πιο δύσκολα.

Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ με τον Βέρμπιτς, για να κάνει ο Πεντρόσο το 2-0, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν πολλές ευκαιρίες για ακόμα περισσότερα τέρματα. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο γκολ, αλλά και τις καλύτερες φάσεις του συγκεκριμένου αγώνα.