Ο Γιάννης Κωστή δεν βρίσκεται στην αποστολή του Λεβαδειακού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο.

Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Κυριακής (10/5) τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό για τη ζώνη του 5-8.

Οι Βοιωτοί δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Κωστή, ο οποίος λόγω ενοχλήσεων έμεινε εκτός, ενώ δεν υπολογίζεται ξανά ο Χάνα, ο οποίος είναι στην τελική ευθεία της επιστροφής του.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.