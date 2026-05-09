Λεβαδειακός: Εκτός ο Κωστή για το ματς στον Βόλο

Λεβαδειακός: Εκτός ο Κωστή για το ματς στον Βόλο

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Γιάννης Κωστή δεν βρίσκεται στην αποστολή του Λεβαδειακού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο.

Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Κυριακής (10/5) τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό για τη ζώνη του 5-8.

Οι Βοιωτοί δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Κωστή, ο οποίος λόγω ενοχλήσεων έμεινε εκτός, ενώ δεν υπολογίζεται ξανά ο Χάνα, ο οποίος είναι στην τελική ευθεία της επιστροφής του.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα