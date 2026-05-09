Βόλος: Εκτός ο Κάργας για το ματς με τον Λεβαδειακό
Τον Λεβαδειακό υποδέχεται το απόγευμα της Κυριακής (10/5) ο Βόλος σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι για τη ζώνη του 5-8.
Οι κυανέρυθροι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με τον τραυματία Κάργα να μην είναι στη διάθεση του Κώστα Μπράτσου. Επίσης απουσιάζει ο τιμωρημένος Λυκουρίνος, που είχε αποβληθεί στο ματς της περασμένης αγωνιστικής στη Λιβαδειά.
Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Παπαθανασίου, Μύγας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Βαϊνόπουλος, Γρόσδης, Κόμπα, Κύρκος, Τζόκα, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Χουάνπι, Λάμπρου, Ουρτάδο.
