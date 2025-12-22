Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεριζώσει το «δημόσιο» από τα αποδυτήριά του!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τα χαϊδεμένα και κακομαθημένα παιδιά του Παναθηναϊκου και την κυριότερη αποστολή του οργανισμού για να αλλάξει η κατάσταση στο Τριφύλλι.

Η Μάντσεστερ Σίτι μόλις έχει επικρατήσει επί της Γουέστ Χαμ με 3-0. Στα αποδυτήρια, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου ο Πεπ Γκουαρδιόλα, οι παίκτες της ομάδας του ζήτησαν μία παραπάνω ημέρα άδειας. «Eίπα όχι, επειδή δεν παίξατε αρκετά καλά» ήταν η απάντηση του Καταλανού τεχνικού. Η Σίτι είναι στο -2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, τέταρτη στη league phase του Champions League.

Ο Παναθηναϊκός μόλις έχει χάσει από την σχεδόν υποβιβασμένη Λαμία με 3-1 και πετά στα σκουπίδια και τις τελευταίες ελπίδες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Την επόμενη ημέρα; Ρεπό. Ο σύλλογος έχει να κατακτήσει το πρωτάθλημα από το 2010. Επιπτώσεις; Καμία. Κατανόηση του λάθους, του «μη αποδεκτή εμφάνιση» μέσα από ενέργειες της διοίκησης και του προπονητή; Μηδέν. Λίγους μήνες αργότερα, ο Παναθηναϊκός χάνει από την Κηφισιά στον Βόλο, πετά βαθμούς στη Λάρισα, έχοντας απαράδεκτη εικόνα. Καμία επίπτωση.

Το βράδυ της Κυριακής στη Τούμπα ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε. Έχασε με 2-0 και θα μπορούσε να έχει διασυρθεί αν δεν ήταν ο Κότσαρης κάτω από τα δοκάρια. Στο -15 από τον πρώτο, στο -14 από τον δεύτερο, στο -13 από τον τρίτο και μοναδικός ρεαλιστικός στόχος η τέταρτη θέση που μόνο σίγουρη δεν μπορεί να θεωρηθεί. Οκτώ ημέρες άδεια. Κανένα «ψαλίδι», καμία επίπτωση, καμία ποδοσφαιρική «τιμωρία» κι ενώ είχαν προηγηθεί «καμπανάκια» κακής νοοτροπίας όλο το προηγούμενο διάστημα.

Με την soft διαχείριση των πραγμάτων, ο οργανισμός του Παναθηναϊκού έχει ποτίσει τα αποδυτήριά του με μία λογική δημοσίου, έναν τρομερό ωχαδερφισμό για να μην πούμε και κάτι χειρότερο. Άπαντες, είτε βρίσκονται στο Κορωπί χρόνια είτε ήρθαν φέτος, έχουν καταλάβει πως ό,τι και αν κάνουν, ό,τι και αν συμβεί η επόμενη ημέρα θα είναι... Δευτέρα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εμφανίσεις όπως η χθεσινοβραδινή, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία ομάδα που εκπέμπει μία αδιανόητη «ανιωθίλα» σε πνευματικό επίπεδο, πέρα από οποιαδήποτε συζήτηση για την ατομική ποιότητα του καθενός.

Όταν ένας ποδοσφαιριστής αντιλαμβάνεται πως τον «παίρνει» να κάνει ένα χοντρό ατομικό λάθος, να το ξανακάνει, να υποτιμά την φανέλα που φορά, να διαλέγει παιχνίδια και να ψάχνει μόνιμα δικαιολογίες σε προπονητές, προέδρους, τεχνικούς διευθυντές, φυσιοθεραπευτές και πάει λέγοντας, θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει, γιατί ξέρει πως η θέση του αύριο και η ωραία του ζωούλα με το καταπληκτικό οκταήμερο των διακοπών του, εκεί θα είναι. Όταν ένας ποδοσφαιριστής αντιλαμβάνεται πως ό,τι και αν κάνει πάντα θα φταίει ο Αλαφούζος, ο εκάστοτε προπονητής, η διαιτησία, οι οπαδοί, ο Τύπος και η... κλιματική αλλαγή, τότε το πιθανότερο είναι να δημιουργηθεί ένα «τέρας» νοοτροπίας εις βάρος του κοινού καλού.

Η διοίκηση του συλλόγου και ο Ράφα Μπενίτεθ έχουν την ευθύνη να «ξεριζώσουν» αυτή την νοοτροπία από τα σωθικά των αποδυτηρίων, μια νοοτροπία που σαν αρρώστια εξαπλώνεται και διαλύει τον οργανισμό. Τα ημίμετρα και το «χάιδεμα» έχουν οδηγήσει σε καταστάσεις όπως η φετινή, πέρα από το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι.

Αν αυτοί που έρθουν τον Γενάρη και το καλοκαίρι, «καλομάθουν» και καταλάβουν πως εργάζονται σε ένα κλαμπ που επιτρέπει εμφανίσεις σαν τις φετινές και τις αφήνει «ατιμώρητες», θα γίνουν σαν τους προηγούμενους. Τα προβλήματα δεν λύνονται από μόνα τους. Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος για να αλλάξουν τα πράγματα, ούτε κάποιο νόημα για επιμονή σε αποτυχημένες συνταγές, οι οποίες διαθέτουν μόνο «καρότο» και ποτέ το «μαστίγιο», όπως συμβαίνει στους περισσότερους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς αυτού του πλανήτη.

Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό και βρίσκεται στο -15 από την κορυφή πριν έρθουν τα Χριστούγεννα δεν μπορεί να υπάρχει «κανονικότητα». Παρά μόνο δουλειά, δουλειά, ακόμη περισσότερη δουλειά, για ένα σύνολο που το βλέπεις πάνω στο χορτάρι και πονάει η ψυχή σου.

Τέσσερις ημέρες θα ήταν αρκετές. Και για να πάρουν το «μήνυμα» αλλά και για να υπάρχει ακόμη περισσότερος χρόνος προπονήσεων, ώστε μέσα στο 2026 να εμφανιστεί πάνω στο χορτάρι μία ομάδα.

Αν υπήρχε ποδοσφαιρική ενσυναίσθηση οι ίδιοι οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού θα ζητούσαν από τον προπονητή και τους επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, να μειωθεί η άδεια των Χριστουγέννων. Προφανώς είναι ικανοποιημένοι από την πορεία της ομάδας, οπότε καλά Χριστούγεννα...

Δύσκολη στάση ζωής το φιλότιμο.