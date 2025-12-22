ΑΕΚ: Η αγωνία Ηλιόπουλου - Νίκολιτς, οι πανηγυρισμοί και το... VAR του Γιόβιτς
Η ΑΕΚ έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το 2025. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-1, κάνοντας ανατροπή, τη δεύτερη διαδοχική μετά το ματς με την Κραϊόβα και θα αλλάξει χρόνο ούσα στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, στο +1 από τον 2ο Ολυμπιακό.
Η Ένωση δημοσίευσε τη συνηθισμένη της παρακάμερα, στην οποία ξεχωρίζουν οι έντονες αντιδράσεις του Μάρκο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια του αγώνα και η αγωνία του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, Μάριου Ηλιόπουλου, από τη σουίτα του.
Όπως συνηθίζει σε κάθε ματς ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου πριν το ματς εμψύχωσε τους ποδοσφαιριστές του και μετά από αυτό κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει μαζί τους.
Η «κιτρινόμαυρη» κάμερα έπιασε και τον... ιδιαίτερο πανηγυρισμό του Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος μετά το γκολ του έκανε το σήμα του VAR και έπειτα έδειξε τη σέντρα! Θυμίζουμε πως νωρίτερα είχαν ακυρωθεί δυο γκολ του Σέρβου φορ, το ένα για φάουλ του Μαρίν και το άλλο για οφσάιντ στον ίδιο.
