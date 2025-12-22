Ολυμπιακός: Βίντεο γεμάτο... Μεντιλίμπαρ

Ολυμπιακός: Βίντεο γεμάτο... Μεντιλίμπαρ

Νότης Χάλαρης
Ο Μεντιλίμπαρ

bet365

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο όπου δείχνει τις καλύτερες στιγμές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ανανέωση του συμβολαίου του.

Στο «λιμάνι» μέχρι το 2027 θα βρίσκεται ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον ελληνικό σύλλογο.

Ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα στον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και πανηγύρισε πέρσι το νταμπλ. Η ΠΑΕ ανέβασε ένα βίντεο γεμάτο με τις καλύτερες στιγμές του 64χρονου προπονητή αφήνοντας και τη λεζάντα: «Το ταξίδι συνεχίζεται!».

Να θυμίσουμε πως ο Ισπανός κόουτς έχει κάτσει 97 φορές στην άκρη του πάγκου με απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα