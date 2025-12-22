Ολυμπιακός: Βίντεο γεμάτο... Μεντιλίμπαρ
Στο «λιμάνι» μέχρι το 2027 θα βρίσκεται ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον ελληνικό σύλλογο.
Ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα στον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και πανηγύρισε πέρσι το νταμπλ. Η ΠΑΕ ανέβασε ένα βίντεο γεμάτο με τις καλύτερες στιγμές του 64χρονου προπονητή αφήνοντας και τη λεζάντα: «Το ταξίδι συνεχίζεται!».
Να θυμίσουμε πως ο Ισπανός κόουτς έχει κάτσει 97 φορές στην άκρη του πάγκου με απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.
🔴⚪️ The journey continues! / Το ταξίδι συνεχίζεται! pic.twitter.com/znN13UYaUB— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025
