Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο όπου δείχνει τις καλύτερες στιγμές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ανανέωση του συμβολαίου του.

Στο «λιμάνι» μέχρι το 2027 θα βρίσκεται ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον ελληνικό σύλλογο.

Ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα στον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και πανηγύρισε πέρσι το νταμπλ. Η ΠΑΕ ανέβασε ένα βίντεο γεμάτο με τις καλύτερες στιγμές του 64χρονου προπονητή αφήνοντας και τη λεζάντα: «Το ταξίδι συνεχίζεται!».

Να θυμίσουμε πως ο Ισπανός κόουτς έχει κάτσει 97 φορές στην άκρη του πάγκου με απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.