Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αφού πρώτα... ζέστανε τον κόσμο με τη βοήθεια των παικτών.

Χριστουγεννιάτικο... δώρο στους οπαδούς του Ολυμπιακού, καθώς οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολαίου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Μία εξέλιξη για την οποία σας είχαμε ενημερώσει καθώς οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία μετά από μία περίοδο διαπραγματεύσεων και έτσι ο 64χρονος κόουτς θα συνεχίσει στο τιμόνι των Πειραιωτών.

📷 🔴⚪️ ✍🏻 Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας του με την ομάδα μας! / Mr. Evangelos Marinakis, with José Luis Mendilibar, after the signing of his new contract with… pic.twitter.com/xwOwX3tJJx — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

Αυτή είναι η 3η ανανέωση του Ισπανού προπονητή με τους «ερυθρολεύκους» ενώ ο ίδιος, εκτός από την κατάκτηση του νταμπλ πέρσι αλλά και την ιστορική στιγμή με το Conference League το 2024, μετρά 97 παιχνίδια στην άκρη του πάγκου με 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες.

🔴⚪️ O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / José Luis Mendilibar has renewed with Olympiacos FC! pic.twitter.com/0hIajEFz79 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός είχε προαναγγείλει την ανανέωση του Ισπανού τεχνικού στα social media όπου, εκτός από το χαρακτηριστικό τζιν μπουφάν, έξι παίκτες μίλησαν για εκείνον χωρίς να αναφέρουν το όνομά του, λέγοντας:

Ελ Καμπί : «Είναι πατέρας, φίλος για εμάς. Και μας δίνει τόση πολλή δύναμη να κερδίζουμε τα παιχνίδια».

: «Είναι πατέρας, φίλος για εμάς. Και μας δίνει τόση πολλή δύναμη να κερδίζουμε τα παιχνίδια». Τσικίνιο : «Είναι ο αρχηγός μας, μας βοηθάει να είμαστε καλύτεροι κάθε ημέρα».

: «Είναι ο αρχηγός μας, μας βοηθάει να είμαστε καλύτεροι κάθε ημέρα». Ρέτσος : «Υπόδειγμα ανθρώπου».

: «Υπόδειγμα ανθρώπου». Τζολάκης : «Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού».

: «Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού». Μουζακίτης: «Ο άνθρωπος που σε βοηθάει να βγάζεις το 100% του εαυτού σου». Ροντινέι: «Είναι σπουδαίος άνθρωπος».