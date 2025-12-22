Σπουδαία κίνηση από Ολυμπιακό και Βαγγέλη Μαρινάκη: Προσέφεραν 25.000 ευρώ στο Make-A-Wish

Τόσο η ΠΑΕ Ολυμπιακός όσο και ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχώρησαν σε μία υπέροχη κίνηση καθώς πρόσφεραν 25.000 ευρώ Make-A-Wish Ελλάδος.

Ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχουν δείξει ουκ ολίγες φορές το κοινωνικό τους πρόσωπο και προχώρησαν σε ακόμα μία σπουδαία ενέργεια καθώς πρόσφεραν 25.000 ευρώ στο Make-A-Wish Ελλάδος.

Αναλυτικά:

«Για σχεδόν 30 χρόνια, το Make-A-Wish Ελλάδος μετατρέπει τις ευχές σε δύναμη, τις στιγμές σε κουράγιο, και το «εύχομαι» σε «μπορώ».

Μαζί, ο Ολυμπιακός και το Make-A-Wish Ελλάδος συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι, γράφοντας νέες ιστορίες δύναμης και έμπνευσης για κάθε παιδί που νοσεί, για κάθε παιδί που εύχεται να μας συναντήσει.

Γιατί στον Ολυμπιακό, κάθε παιδί βρίσκει τη θέση του στην καρδιά μας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω του Δ’ Αντιπροέδρου & Γενικού Διευθυντή της ΠΑΕ, κ. Κώστα Καραπαπά προσέφεραν 25.000 ευρώ στο Make-A-Wish Ελλάδος σε ζωντανή σύνδεση με το Mega»

