Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, με δυο story του στο Instagram εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τη διαιτησία του Φωτιά, ανεβάζοντας τις φάσεις των γκολ της ΑΕΚ.

Ο ΟΦΗ πήρε γρήγορο προβάδισμα στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως η Δικέφαλος έκανε την ανατροπή και ανέβγκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Από την πλευρά των Κρητικών υπήρχαν παράπονα προς τον διαιτητή Βασίλη Φωτιά για τις φάσεις των γκολ, τα οποία εκφράστηκαν και από τον Μιχάλη Μπούση.

Ο διοικητικός ηγέτης του Ομίλου, ανέβασε σε story στο Ιnstagram, τις δυο φάσεις και τις «συνόδευσε» με... οργισμένα emoji. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτύρονται πως στην αρχή της φάσης του πρώτου τέρματος υπάρχει φάουλ του Λιούμπισιτς στη μεσαία γραμμή, ενώ στο γκολ του Γιόβιτς ζήτησαν φάουλ του Σέρβου για σπρώξιμο.

Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών με τρίτο του story έστειλε το μήνυμα του για το αποτέλεσμα, καθώς έγραψε: «Περήφανος για την ομάδα μας. Περήφανος για τις προσπάθειες μας. Συνεχίζουμε να παλεύουμε».