ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1: Τα highlights του αγώνα
Η ΑΕΚ με ανατροπή νίκησε 2-1 τον μαχητικό ΟΦΗ και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Μόλις στο 2' ο ΟΦΗ έπιασε στον ύπνο την ΑΕΚ στο τρανζίσιον και πήρε προβάδισμα στο σκορ. Οι Κρητικοί έφυγαν στην κόντρα, ο Νους έκανε από δεξιά το γύρισμα με τον Βίντα να τον μαρκάρει και ο Σαλσέδο με πλασέ έγραψε το 0-1.
Στο 10' κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα με πλασέ του Γιόβιτς, όμως, στη φάση ο Μαρίν βρήκε τον Λίλο, με τον Φωτιά να ακυρώνει για φάουλ το γκολ.
Στο 21' ο Σενγκέλια τράνταξε με ένα πολύ δυνατό σουτ το κάθετο του Στρακόσα.
Στο 31' η ΑΕΚ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Λιούμπισιτς, όμως, το τέρμα δεν μέτρησε καθώς ο Γιόβιτς στο γύρισμα που έκανε ήταν σε θέση οφσάιντ.
Η Ένωση στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Πένραϊς από τον Γκονζάλεθ, αλλά ο Γιόβιτς που ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο.
Η ΑΕΚ είδε και τρίτο της γκολ να μην μετράει στο 48' όταν έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, ο Γιόβιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε μέσω VAR για οφσάιντ στον Σέρβο φορ.
Η ΑΕΚ έφτασε στην ισοφάριση στο 54'. Ο Κοϊτά έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ, ο Λίλο απέκρουσε και στην επαναφορά ο Λιούμπισιτς με το κεφάλι έφερε το ματς στα ίσια για το 1-1. Οι κιτρινόμαυροι έψαξαν με λύσσα την ανατροπή κι αυτή ήρθε στο 67'. Ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Γιόβιτς με κεφαλιά βρήκε δίχτυα και είδε αυτή τη φορά το γκολ του να μετράει κανονικά για το 2-1.
Η ΑΕΚ έψαχνε και τρίτο τέρμα για να τελειώσει το ματς, με τον Μάνταλο στο 7
Τα highlights του αγώνα
