Superleague, η βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο +1 από Ολυμπιακό και +2 από ΠΑΟΚ!
Τα αποτελέσματα (15η αγωνιστική)
Αστέρας Τρίπολης – Αρης 0-1
Βόλος – Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1
ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος 0-0
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (6μμ)
Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)
1. ΑΕΚ 37
2. Ολυμπιακός 36
3. ΠΑΟΚ 35
4. Λεβαδειακός 25
-------------------------------------
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 22
7.Άρης 20
8.Κηφισιά 18
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. Ατρόμητος 13
12.ΟΦΗ 12
13. ΑΕΛ Novibet 9
14. Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (5μμ)
Ατρόμητος – Ολυμπιακός (7.30μμ)
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)
