Superleague, η βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο +1 από Ολυμπιακό και +2 από ΠΑΟΚ!

Η ΑΕΚ... ξετύλιξε το Σαββατιάτικο Χριστουγεννιάτικο δώρο του Ολυμπιακού και με το τρίποντο κόντρα στον ΟΦΗ, πέρασε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Στο +1 από τους Πειραιώτες και +2 από τον ΠΑΟΚ.

Τα αποτελέσματα (15η αγωνιστική)

Αστέρας Τρίπολης – Αρης 0-1

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος 0-0

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (6μμ)

Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)

1. ΑΕΚ 37

2. Ολυμπιακός 36

3. ΠΑΟΚ 35

4. Λεβαδειακός 25

-------------------------------------

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 22

7.Άρης 20

8.Κηφισιά 18

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας AKTOR 13

11. Ατρόμητος 13

12.ΟΦΗ 12

13. ΑΕΛ Novibet 9

14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (16η)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (5μμ)

Ατρόμητος – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)