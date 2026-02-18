Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ υπέστη σοβαρό τραυματισμό, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο και προορισμό το νοσοκομείο!

Έναν σοκαριστικό τραυματισμό υπέστη ο Άντονι Μαρσιάλ, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μοντερέι με την Κλαμπ Λεόν (1-0), με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το γήπεδο για το νοσοκομείο!

Ο πρώην στράικερ της ΑΕΚ έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο του BBVA Stadium λίγο πριν την ανάπαυλα της αναμέτρησης, με το ιατρικό επιτελείο να τρέχει αμέσως πάνω του.

Ωστόσο, οι γιατροί δεν κατάφεραν κάτι, με αποτέλεσμα ο 30χρονος να χρειαστεί φορείο προκειμένου να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, έχοντας υποστεί εξάρθρωση στον δεξί ώμο. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και η Μοντερέι, δεν έχει γίνει γνωστό το διάστημα απουσίας του, όμως αν χρειαστεί επέμβαση, ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός δράσης από 3 έως 6 μήνες!

Εάν γλιτώσει το χειρουργείο, τότε ενδέχεται να επιστρέψει ύστερα από 4-6 εβδομάδες.