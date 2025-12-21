Μετά την ανατροπή της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ το αγωνιστικό τμήμα και ο κόσμος έγιναν «ένα» με τους Ενωσίτες να ζητούν... πρωτάθλημα, κύπελλο και ευρωπαϊκό. Αποθέωση σε Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το 2025. Ο Δικέφαλος στην τελευταία εβδομάδα αγωνιστικών υποχρεώσεων του 2025 έκανε δυο μεγάλες ανατροπές στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα σε Κραϊόβα και ΟΦΗ, με τις οποίες προκρίθηκε στους «16» του Conference League και ανέβηκε στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Μετά το τέλος του ματς οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, πήγαν μπροστά στην εξέδρα της Original και πανηγύρισαν μαζί τους για τελευταίο φορά στο έτος που ολοκληρώνεται.

Μετά τη 10η διαδοχική νίκη σε όλες τις διοργανώσεις οι... εκστασιασμένοι Ενωσίτες φώναξαν: «Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό, πρωτάθλημα και κύπελλο και ευρωπαϊκό»!

Φυσικά την... τιμητική του είχε ο «αρχιτέκτονας» της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς, καθώς οι φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν ρυθμικά το όνομα του και εκείνος τους ευχαρίστησε με χαρακτηριστικές χειρονομίες.