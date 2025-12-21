ΑΕΚ: Πάρτι κορυφής μετά την ανατροπή, «μήνυμα»... τρεμπλ και αποθέωση Νίκολιτς
Η ΑΕΚ έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το 2025. Ο Δικέφαλος στην τελευταία εβδομάδα αγωνιστικών υποχρεώσεων του 2025 έκανε δυο μεγάλες ανατροπές στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα σε Κραϊόβα και ΟΦΗ, με τις οποίες προκρίθηκε στους «16» του Conference League και ανέβηκε στην κορυφή του πρωταθλήματος.
Μετά το τέλος του ματς οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, πήγαν μπροστά στην εξέδρα της Original και πανηγύρισαν μαζί τους για τελευταίο φορά στο έτος που ολοκληρώνεται.
🦅 Μάρκο Νίκολιτς και Μάριος Ηλιόπουλος δίπλα-δίπλα στο «κιτρινόμαυρο πάρτι» στην OPAP Arena μετά τη νίκη κορυφής της ΑΕΚ!#aek #aekfc pic.twitter.com/9jZi8dMBPY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 21, 2025
Μετά τη 10η διαδοχική νίκη σε όλες τις διοργανώσεις οι... εκστασιασμένοι Ενωσίτες φώναξαν: «Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό, πρωτάθλημα και κύπελλο και ευρωπαϊκό»!
Φυσικά την... τιμητική του είχε ο «αρχιτέκτονας» της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς, καθώς οι φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν ρυθμικά το όνομα του και εκείνος τους ευχαρίστησε με χαρακτηριστικές χειρονομίες.
🦅 Πάρτι κορυφής και... "Αυτό είναι σωστό, πρωτάθλημα και κύπελλο και ευρωπαϊκό" στην OPAP Arena!#aekfc #aek pic.twitter.com/pNaPDZ0q2h— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 21, 2025
