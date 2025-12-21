Νίκολιτς: «Ευχαριστώ τον κόσμο για την ώθηση, τον Μάιο κρίνονται όλα»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ανατροπή της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς έκλεισε ονειρικά το 2025, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ με ανατροπή, έφτασε τις 10 διαδοχεκές νίκες και θα κάνει γιορτές στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ευχαρίστησε τον κόσμο του Δικεφάλου για τη στήριξη, όταν τη χρειάστηκαν οι ποδοσφαιριστές του, ενώ τόνισε πως όλα κρίνονται στο φινάλε της σεζόν, τον Μάιο.

Αξιοσημείωτο πως μετά το ματς οι Ενωσίτες φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στο πρώτο μισό της σεζόν έχει την ΑΕΚ στην κορυφή της Stoiximan Super League, στους «16» του Conference Leauge και στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Πρέπει να πω μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς. Όταν θελαμε την ώθηση μας την εδωσαν. Υπηρχε φυσική και σωματική καταπόνηση και δεν υπήρχαμε στο ματς. Κάναμε ευκαιριες, είχαμε το χαμένο πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος βγάλαμε την ποιότητά μας, το ανατρέψαμε.

Υπηρχε καταπόνηση. Ξέραμε τα αποτελέσματα και πόσο σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη. Ξέρω πως τα τελευταια πολλά χρόνια δεν παίρναμε νίκη τα Χριστούγεννα και φέτος τα καταφέραμε.

Θα ήταν μη φυσιολογικό να μην είμαι ευχαριστημένος. Τον Μάιο κρίνονται όλα. Τωρα έχουμε κενό για 7 μερες, έχουμε δύσκολο προγραμμα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, και πολλά δύσκολα ματς μεχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Μετά την διακοπή θα είμαστε όλοι πίσω.

Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά σε όλος τους οπαδούς της ΑΕΚ»

