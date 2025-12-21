Μύθου: «Ο Τάισον είναι νιάτο, έτσι το είχα ονειρευτεί»

Ο Ανέστης Μύθου μίλησε για το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ και τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Ο Ανέστης Μύθου ζει το δικό του όνειρο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο 18χρονος φορ έπαιξε κόντρα στον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά βασικός στη Super League και σημείωσε το 2-0, που ήταν και το τελικό σκορ.

Ο ταλαντούχος φορ είχε επίσης δύο καλές ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά την πρώτη τον σταμάτησε ο Κότσαρης και τη δεύτερη η μπάλα σταμάτησε στον Πάλμερ-Μπράουν προ της εστίας.

Στις δηλώσεις του στη Nova ο Μύθου τόνισε ότι έτσι είχε ονειρευτεί την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στην Τούμπα και αποθέωσε τον Τάισον.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το πώς έζησε το ματς: «Το έζησα στο φουλ, προσπάθησα να χαρώ κάθε στιγμή, του ντεμπούτου μου στο πρωτάθλημα ως βασικός, συνοδεύτηκε με ένα γκολ, θα μπορούσα και δεύτερο, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη και να συνεχίσουμε έτσι και τη νέα χρονιά. Έχω παίξει κάποια ματς, δεν υπάρχει πλέον άγχος, μόνο παραγωγικό».

Για το αν το είχε ονειρευτεί έτσι: «Δεν θα μπορούσε να είναι πιο κοντά σε αυτό που είχα ονειρευτεί, είμαι από το 2017 στον ΠΑΟΚ, από την πρώτη στιγμή το ονειρευόμουν, είμαι χαρούμενος και περήφανος που ήρθε σήμερα».

Για τον Κωνσταντέλια: «Έχει περάσει από τη θέση μας, ήταν στις Ακαδημίες, η σχέση μας είναι πολύ καλή, με βοηθάει όπως και οι άλλοι παίκτες, οι Έλληνες κυρίως, είμαστε πολύ τυχεροί που τους έχουμε, παλαιότερα δεν ήταν έτσι και το ξέρουμε».

Για τον Τάισον: «Νιάτο είναι κι αυτός, δεν έχει σχέση παικτικά η ηλικία του. Θα μπορούσε να ήταν πατέρας μου, αλλά δεν το βλέπουμε έτσι, είναι πρότυπο για μας τους μικρούς, είναι από τους ηγέτες που μας βοηθούν».

Για το πώς τελείωσε το 2025: «Ποδοσφαιρικά είμαστε σε πολύ καλό σημείο, να συνεχίσουμε έτσι, να προσπαθήσουμε για το κάθε αποτέλεσμα και να είμαστε πρωταθλητές στα 100 μας χρόνια».

Για το αν θέλει δώρο από τον Αϊ – Βασίλη: «Η ευχή μου ήταν να παίξω, να κάνω καλή εμφάνιση και αν γίνεται με ένα γκολ, οπότε είμαι καλυμμένος»!

Για το που αφιερώνει το γκολ: «Όπως και κάθε γκολ, το αφιερώνω στην οικογένειά μου, είναι δίπλα μου και με βοηθούν σε κάθε βήμα, τόσο προσωπικό όσο και ποδοσφαιρικό».

Για το αν έχει πίεση για να σκοράρει: «Το γκολ είναι κάτι που κυνηγάω και αφού βγαίνει έτσι, είμαστε καλά».

Για το πρότυπό του: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το κόλλησα από τον αδελφό του, δεν μπορούσα να πάω αλλού».

Για το που χρειάζεται βελτίωση: «Περισσότερο στην έκρηξη και να δυναμώσω παραπάνω».



