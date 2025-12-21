Κότσαρης: «Μια από τις χειρότερες εμφανίσεις μας φέτος, δεν δείξαμε ανταγωνιστικοί»

Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Κωνσταντίνος Κότσαρης ανέφερε πως η εμφάνιση των «πρασίνων» κόντρα στον ΠΑΟΚ ήταν από τις χειρότερες φέτος.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων και ηττήθηκε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ. Μετά το τέλος του αγώνα ο τερματοφύλακας των «πράσινων», Κωνσταντίνος Κότσαρης μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής:

Για την καλή του εμφάνιση: «Το θέμα είναι ότι γενικά ήταν ένα δύσκολο βράδυ για την ομάδα. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε και δυστυχώς κάναμε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις μας φέτος. Σε κανένα σημείο δεν δείξαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί».

Για το τι έφταιξε για την εικόνα της ομάδας του: «Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αναλύσω αυτή την στιγμή. Θα το κοιτάξουμε, γιατί χάσαμε πάρα πολλές προσωπικές μονομαχίες. Το θέλαμε πολύ, αλλά δεν πήγε όπως το περιμέναμε. Πρέπει να δουλέψουμε και να βελτιωθούμε».

Για το αν είναι αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν μετά την διακοπή: «Είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά, γιατί αυτή δεν είναι η εικόνα που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός. Θα δουλέψουμε για να γίνουμε καλύτεροι».