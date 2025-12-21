Superleague: Πότε θα γίνει η πρώτη αγωνιστική του 2026!

Στις Σέρρες θα πέσει η αυλαία του 2025 στη Superleague και πλέον δράση ξανά από το 2026. Δείτε πότε θα γίνει η πρώτη αγωνιστική του νέου έτους.

Μετά από περίπου 3 εβδομάδες θα... κυλήσει ξανά η μπάλα στα γήπεδα της Superlegue, όσο αφορά το πρωτάθλημα (αφού υπάρχει το Super Cup και τα playoffs του Κυπέλλου). Στη 16η αγωνιστική που θα γίνει σε δύο δόσεις ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί όπου η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Αρη. Τα πρώτα ματς πρωταθλήματος του 2026 θα γίνουν το Σάββατο 10 Ιανουαρίου με τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να παίζουν σε Περιστέρι και Αγρίνιο αντίστοιχα.

H πρώτη αγωνιστική του 2026 (16η)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (5μμ)

Ατρόμητος – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)