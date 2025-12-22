Παβλένκα: Εκτός για 1-1,5 μήνα
Ζημιά στον ΠΑΟΚ με τον Γίρι Παβλένκα. Ο 33χρονος Τσέχος τερματοφύλακας τραυματίστηκε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην προβολή του Σφιντέρσκι, έγινε αλλαγή και θα μείνει εκτός για 1-1,5 μήνα.
Η διάγνωση μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Παβλένκα είναι «κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου β' βαθμού στο δεξί γόνατο». Σ' αυτές τις περιπτώσεις ο παίκτης μένει έξω 4-6 εβδομάδες.
Αν πάρουμε το χειρότερο σενάριο του 1,5 μήνα, ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τον Παβλένκα σε αρκετά και σημαντικά παιχνίδια. Τα ματς που θα χάσει αν μείνει εκτός για 1,5 μήνα. Φυσικά αν περάσει ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο θα παίξει και με τον Ολυμπιακό στα μέσα Γενάρη κι επίσης ο Παβλένκα θα είναι εκτός.
Super League
10/1/26 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
18/1/26 ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
25/1/26 Κηφισιά - ΠΑΟΚ
1/2/26 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός
8/2/26 Άρης - ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας
6/1/26 ΠΑΟΚ - Ατρόμητος
Europa League
22/1/26 ΠΑΟΚ - Μπέτις
29/1/26 Λυών - ΠΑΟΚ
