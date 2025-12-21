Στο 67ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ο Λούκα Γιόβιτς έκανε το 2-1 και ολοκλήρωσε την ανατροπή του Δικεφάλου.

O Λούκα Γιόβιτς «έσπασε» την... γκίνια που είχε στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο διεθνής Σέρβος φορ είχε δυο ακυρωθέντα γκολ και ένα χαμένο πέναλτι κόντρα στους Κρητικούς αλλά τελικά πέτυχε το γκολ της ανατροπής.

Στο 67ο λεπτό ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο Γιόβιτς πήρε καρφωτή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λίλο για το 2-1.

Ο 27χρονος επιθετικός έκανε... ιδιαίτερο πανηγυρισμό, καθώς αφού μέτρησε τα ακυρωθέντα γκολ, με χαρακτηριστική γκριμάτσα «απόρησε» αν θα ακυρωθεί κι αυτό, ενώ στη συνέχεια έκανε με τα χέρια του την κίνηση του VAR.

Ο φορ του Δικεφάλου έφτασε τα 11 γκολ σε όλες τις διοργαγώσεις, εκ των οποίων τα επτά στη Stoiximan Super League.