Στο 54ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς ισοφάρισε σε 1-1, με κεφαλιά

Μετά από τρία ακυρωθέντα γκολ η ΑΕΚ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στον αγώνα με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τη «λύση» έδωσε ο MVP του αγώνα της περασμένης αγωνιστικής κόντρα στον Παναιτωλικό, Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Στο 54ο λεπτό ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, ο Κλίντμαν Λίλο απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά ο Λιούμπισιτς με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.

Θυμίζουμε πως στο πρώτο μέρος ο «Λιούμπι» είχε ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ του Γιόβιτς.