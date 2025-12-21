ΑΕΚ - ΟΦΗ: Ο Λιούμπισιτς στην επαναφορά ισοφάρισε σε 1-1 (vid)
Μετά από τρία ακυρωθέντα γκολ η ΑΕΚ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στον αγώνα με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τη «λύση» έδωσε ο MVP του αγώνα της περασμένης αγωνιστικής κόντρα στον Παναιτωλικό, Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.
Στο 54ο λεπτό ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, ο Κλίντμαν Λίλο απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά ο Λιούμπισιτς με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.
Θυμίζουμε πως στο πρώτο μέρος ο «Λιούμπι» είχε ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ του Γιόβιτς.
