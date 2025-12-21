Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε έναντι του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε μόνο μία αξιόλογη φάση στην Τούμπα, τη στιγμή που η Μαρκό είχε υπερδιπλάσιες τελικές.

Ο ΠΑΟΚ με το κλείσιμο του 2025 έκανε μία εκπληκτική εμφάνιση και νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-0.

Ο Δικέφαλος είχε σε τρομερά κέφια τους Τάισον, Κωνσταντέλια και το τριφύλλι είχε σε μεγάλη βραδιά τον Κότσαρη, διαφορετικά μπορεί το σκορ να ήταν ιδιαίτερα βαρύ.

Οι αριθμοί στο τέλος ανέφεραν: Ο ΠΑΟΚ είχε 16 τελικές με 12 στην εστία! Ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 3, με αυτήν του Μπακασέτα να είναι η πιο σημαντική μετά το 2-0.

Στο πρόσφατο ματς για το Κύπελλο, ο ΠΑΟΚ με αρκετές αλλαγές, αλλά και μικρής δυναμικής αντίπαλο, τη Μαρκό, έκανε 18 τελικές και πέτυχε 4 γκολ. Δέχθηκε επίσης 7 τελικές από την ομάδα της Super League 2 κι ένα γκολ...