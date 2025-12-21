ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: Οι πράσινοι έκαναν 3 τελικές και η Μαρκό 7
Ο ΠΑΟΚ με το κλείσιμο του 2025 έκανε μία εκπληκτική εμφάνιση και νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-0.
Ο Δικέφαλος είχε σε τρομερά κέφια τους Τάισον, Κωνσταντέλια και το τριφύλλι είχε σε μεγάλη βραδιά τον Κότσαρη, διαφορετικά μπορεί το σκορ να ήταν ιδιαίτερα βαρύ.
Οι αριθμοί στο τέλος ανέφεραν: Ο ΠΑΟΚ είχε 16 τελικές με 12 στην εστία! Ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 3, με αυτήν του Μπακασέτα να είναι η πιο σημαντική μετά το 2-0.
Στο πρόσφατο ματς για το Κύπελλο, ο ΠΑΟΚ με αρκετές αλλαγές, αλλά και μικρής δυναμικής αντίπαλο, τη Μαρκό, έκανε 18 τελικές και πέτυχε 4 γκολ. Δέχθηκε επίσης 7 τελικές από την ομάδα της Super League 2 κι ένα γκολ...
