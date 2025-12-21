Μπενίτεθ: «Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ έκανε την διαφορά»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ λέγοντας πως ήταν αυτό που έκανε την διαφορά. Τι είπε για την μεταγραφική ενίσχυση.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα γνωρίζοντας την ήττα με 2-0. Μετά το τέλος του αγώνα ο Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής:

Για το ενδεχόμενο να ενσωματωθεί ο Παντελίδης από τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο: «Πρέπει να αναλύσουμε πότε θα γυρίσουν οι τραυματίες, ο Πελίστρι, ο Σάντσες και ο Κυριακόπουλος, αν γυρίσουν νωρίτερα τότε ίσως να αλλάξουμε την προσέγγισή μας. Όπως και να έχει πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο, ώστε να βελτιώσουμε την ομάδα».

Για την εικόνα του Παναθηναϊκού: «Στο πρώτο μέρος η ομάδα ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν ανταγωνιστική. Το δεύτερο γκολ για εμένα έκανε την διαφορά. Μετά το δεύτερο γκολ έπρεπε να ανοιχτούμε, ο αντίπαλος βρήκε χώρους με παίκτες που ήταν ικανοί στο ένας εναντίον ενός και δυσκολευτήκαμε να τους ακολουθήσουμε».

Για τους αντιπάλους από το Big 4 και τον στόχο του Παναθηναϊκού: «Όταν έβλεπα την ομάδα πριν έρθω, ξέραμε ότι υπάρχει απόσταση. Γι’ αυτό ήρθαμε εδώ. Το κενό δεν είναι εύκολο να καλυφθεί με συνεχόμενα παιχνίδια και τραυματισμούς. Η απόσταση αυτή ακόμη υπάρχει. Πρέπει να βελτιωνόμαστε με τους παίκτες που έχουμε. Μετά να φέρουμε νέους παίκτες που να μας φέρουν κάτι καινούργιο. Οι συζητήσεις μας με τη διοίκηση και τον πρόεδρο είναι γι’ αυτό και θα μας βοηθήσουν να κάνουμε το καλύτερο τον Ιανουάριο. Υπάρχουν καλές ομάδες, είμαι συγκεντρωμένος στη δική μου ομάδα».