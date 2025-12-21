Με δύο σημαντικές απουσίες η αποστολή του Λεβαδειακού για το ματς στις Σέρρες

Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την αποστολή για το εκτός έδρας ματς στις Σέρρες έχοντας δύο πολύ σημαντικές απουσίες.

Με τέσσερις απουσίες ταξίδεψε στις Σέρρες ο Λεβαδειακός για τον αγώνα που θα δώσει την Δευτέρα (22/12-18:00) κόντρα στον Πανσερραϊκό για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, εκτός από τους Χάνα και Λαμαράνα, που παραμένουν εκτός, δεν θα έχει στις υπηρεσίες του δύο σημαντικά «γρανάζια» της ομάδας.

Ο λόγος για τον Γιούρι Λοντίγκιν, τον βασικό κίπερ των Βοιωτών, που είναι τραυματίας και τον Ιωάννη Κωστή, κομβικό παίκτη για τον άξονά τους, που είχε δηλωθεί για να εκτίσει την ποινή του στο συγκεκριμένη παιχνίδι.

Από κει και πέρα στην αποστολή του Λεβαδειακού θα βρίσκονται οι:

Άνακερ, Σουρδής, Βαλληνδράς, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιβελεκίδης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Τσοκάι, Κασέμι, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Γιούριτς, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Συμελίδης, Λαγιούς και Παλάσιος.