ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: Τα highlights του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ έπιασε τρομερή απόδοση με τους Κωνσταντέλια, Τάισον να κεντάνε, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά δεν... κατέβηκε στο γήπεδο και οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 2-0, ενώ θα μπορούσαν να σημειώσουν και περισσότερα γκολ, αλλά βρήκαν απέναντί τους έναν εκπληκτικό Κότσαρη.
Στο 39' ο Τάισον πέρασε στον Κωνσταντέλια, ο οποίος εκτέλεσε με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού, η μπάλα κόντραρε στον Τουμπά και πέρασε πάνω από τον Κότσαρη.
Στο 55' σε κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Μύθου σηκώθηκε πιο ψηλά απ' όλους και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 2-0.
Δείτε ΕπίσηςSuperleague, η βαθμολογία: Στο -1 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ αλλά... βλέπει προς Ν. Φιλαδέλφεια, στο -14 ο Παναθηναϊκός!
Ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια είχε πολλές φάσεις με Κωνσταντέλια, Τάισον και Ζίβκοβιτς, αλλά δεν κατάφερε να σημειώσει άλλο γκολ, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μία καλή στιγμή μετά το 2-0 με τον Μπακασέτα, ο οποίος αστόχησε με το δεξί στο τετ α τετ με τον Τσιφτσή.
Τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.