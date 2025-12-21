Τα γκολ του ΠΑΟΚ και οι καλύτερες φάσεις στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ έπιασε τρομερή απόδοση με τους Κωνσταντέλια, Τάισον να κεντάνε, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά δεν... κατέβηκε στο γήπεδο και οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 2-0, ενώ θα μπορούσαν να σημειώσουν και περισσότερα γκολ, αλλά βρήκαν απέναντί τους έναν εκπληκτικό Κότσαρη.

Στο 39' ο Τάισον πέρασε στον Κωνσταντέλια, ο οποίος εκτέλεσε με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού, η μπάλα κόντραρε στον Τουμπά και πέρασε πάνω από τον Κότσαρη.

Στο 55' σε κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Μύθου σηκώθηκε πιο ψηλά απ' όλους και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 2-0.

Ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια είχε πολλές φάσεις με Κωνσταντέλια, Τάισον και Ζίβκοβιτς, αλλά δεν κατάφερε να σημειώσει άλλο γκολ, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μία καλή στιγμή μετά το 2-0 με τον Μπακασέτα, ο οποίος αστόχησε με το δεξί στο τετ α τετ με τον Τσιφτσή.

Τα highlights του αγώνα