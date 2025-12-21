Superleague, η βαθμολογία: Στο -1 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ αλλά... βλέπει προς Ν. Φιλαδέλφεια, στο -14 ο Παναθηναϊκός!

Ο ΠΑΟΚ με την εύκολη νίκη επί του Παναθηναϊκού πέρασε ξανά 2ος είναι στο -1 από τον Ολυμπιακό και περιμένει την εξέλιξη του ΑΕΚ - ΟΦΗ για να ξέρει σε ποια θέση θα... αλλάξει χρόνο.

Τα αποτελέσματα (15η αγωνιστική)

Αστέρας Τρίπολης – Αρης 0-1

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος 0-0

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (6μμ)

Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 36

2. ΠΑΟΚ 35

3. ΑΕΚ 34

4. Λεβαδειακός 25

-------------------------------------

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 22

7. Κηφισιά 18

8. Άρης 17

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας AKTOR 13

11. Ατρόμητος 13

12.ΟΦΗ 12

13. ΑΕΛ Novibet 9

14. Πανσερραϊκός 5

*ΑΕΚ, Λεβαδειακός και Πανσερραϊκός έχουν ματς λιγότερο.

**Ο ΟΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (16η)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (5μμ)

Ατρόμητος – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)



Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.