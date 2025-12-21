Superleague, η βαθμολογία: Στο -1 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ αλλά... βλέπει προς Ν. Φιλαδέλφεια, στο -14 ο Παναθηναϊκός!
Τα αποτελέσματα (15η αγωνιστική)
Αστέρας Τρίπολης – Αρης 0-1
Βόλος – Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1
ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος 0-0
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0
ΑΕΚ – ΟΦΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (6μμ)
Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 36
2. ΠΑΟΚ 35
3. ΑΕΚ 34
4. Λεβαδειακός 25
-------------------------------------
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 22
7. Κηφισιά 18
8. Άρης 17
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. Ατρόμητος 13
12.ΟΦΗ 12
13. ΑΕΛ Novibet 9
14. Πανσερραϊκός 5
*ΑΕΚ, Λεβαδειακός και Πανσερραϊκός έχουν ματς λιγότερο.
**Ο ΟΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.
H επόμενη αγωνιστική (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (5μμ)
Ατρόμητος – Ολυμπιακός (7.30μμ)
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
