Η αποθέωση των παικτών του ΠΑΟΚ για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και οι πανηγυρισμοί με ένα ελεφαντάκι.

Η Τούμπα αποθέωσε τους νικητές. Ο ΠΑΟΚ έκανε εκπληκτική εμφάνιση και νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό.

Ο Τάισον καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο στην αλλαγή του και στο τέλος του ματς οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν τον γύρο του γηπέδου και αποθεώθηκαν από τον κόσμο του Δικεφάλου, με πρώτο τον 18χρονο σκόρερ Ανέστη Μύθου.

Ο Οζντόεφ, παράλληλα, κρατούσε ένα μικρό ελεφαντάκι και όλη η ομάδα φωτογραφήθηκε με αυτό! Οπως έγινε αργότερα γνωστό, το ελεφαντάκι είναι το αγαπημένο... αξεσουάρ της κόρης του και έτρεξε στην εξέδρα για να το πάρει και να πανηγυρίσει με όλη την ομάδα!

Δείτε βίντεο και φωτορεπορτάζ