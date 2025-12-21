ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: Αποθέωση για Μύθου, Τάισον και το ελεφαντάκι
Η Τούμπα αποθέωσε τους νικητές. Ο ΠΑΟΚ έκανε εκπληκτική εμφάνιση και νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό.
Ο Τάισον καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο στην αλλαγή του και στο τέλος του ματς οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν τον γύρο του γηπέδου και αποθεώθηκαν από τον κόσμο του Δικεφάλου, με πρώτο τον 18χρονο σκόρερ Ανέστη Μύθου.
🔲 Οι πανηγυρισμοί των παικτών του ΠΑΟΚ στην Τούμπα μετά τη σπουδαία νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό
🎥 @sts71 #paokpao #paokfc #paok #paofc pic.twitter.com/2eruTaARbJ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 21, 2025
Δείτε ΕπίσηςSuperleague, η βαθμολογία: Στο -1 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ αλλά... βλέπει προς Ν. Φιλαδέλφεια, στο -14 ο Παναθηναϊκός!
Ο Οζντόεφ, παράλληλα, κρατούσε ένα μικρό ελεφαντάκι και όλη η ομάδα φωτογραφήθηκε με αυτό! Οπως έγινε αργότερα γνωστό, το ελεφαντάκι είναι το αγαπημένο... αξεσουάρ της κόρης του και έτρεξε στην εξέδρα για να το πάρει και να πανηγυρίσει με όλη την ομάδα!
Δείτε βίντεο και φωτορεπορτάζ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.