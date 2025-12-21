Δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός στη Τούμπα και με αυτά τα χάλια θα κινδυνεύσει για την τετράδα!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για την αδιανόητα κακή εικόνα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

O Παναθηναϊκός δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο της Τούμπας, δεν το έπαιξε το αποψινό παιχνίδι, το έχασε με το που πάτησε χορτάρι, έχοντας παθητική νοοτροπία, παίκτες σε άλλο γήπεδο, πάγκο που άφησε αβοήθητο το σύνολο κατά την διάρκεια του ματς και μοναδικό διασωθέντα τον Κωνσταντίνο Κότσαρη που γλίτωσε το Τριφύλλι από τα χειρότερα, καταγράφοντας σπουδαίες επεμβάσεις κάτω από τα δοκάρια.

Οι ''πράσινοι'' είχαν τα χάλια τους. Σε κάθε φάση του παιχνιδιού, μία συνεχόμενη προβληματική εικόνα που αντί να γίνεται καλύτερη, γίνεται ολοένα και χειρότερη. Κοιτάζεις την βαθμολογία: Έκτος με χαοτική απόσταση από τους πρώτους τρεις. Με τον Λεβαδειακό και τον Βόλο από πάνω του, έστω και με ένα ματς παραπάνω, βάζοντας του άγχος και πίεση για την αυτονόητη είσοδό του στην τετράδα.

Κοιτάζεις το αποψινό παιχνίδι, όπως και όλα του τελευταίου διαστήματος: Πως διάολο αυτό η ομάδα και γιατί θα πάρει μία εβδομάδα άδεια για τα Χριστούγεννα; Δεν έχει ανάγκη από έξτρα δουλειά; Δεν έχει ανάγκη από βελτίωση; Κάθε προπόνηση όταν υπάρχει αυτή η εικόνα είναι ζωτικής σημασίας. Και στο τέλος της ημέρας, πότε θα καταλάβουν οι υπερκαλοπληρωμένοι κύριοι σε ποια ομάδα παίζουν;

Θα μπορούσε απόψε ο Παναθηναϊκός να είχε διασυρθεί αν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν πιο αποτελεσματικοί στις τεράστιες ευκαιρίες που δημιούργησαν μετά το 2-0. Πάλι καλά που υπήρχε και ο Κότσαρης. Στο τέλος της ημέρας μπορεί να υπάρχει και ακόμη μια ανάγνωση. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου είναι ομάδα πενταετίας, ομάδα που διψά για τον τίτλο, ΟΜΑΔΑ με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει έξι προπονητές σε δύο χρόνια, τρεις αυτή την σεζόν, με απόλυτη ευθύνη της διοίκησής του, προφανώς.

Η ευθύνη περισσότερο βαραίνει για το αποψινό τους παίκτες αλλά και ο Ράφα Μπενίτεθ με την δουλειά στην διακοπή και τις μεταγραφές του Γενάρη καλείται να εμφανίσει ΑΜΕΣΑ μία καλύτερη αγωνιστική εικόνα πάνω στο χορτάρι. Κανείς δεν του ζητά μαγικά, δεν είναι μάγος αλλά αυτό το χάλι δεν μπορεί να συνεχίσει πάνω στο χορτάρι, γιατί ο Παναθηναϊκός θα κινδυνεύσει σοβαρά να μείνει εκτός πρώτης τετράδας και να γράψει... ιστορία! Αρνητική! Και μετά κανένα αφήγημα ποδοσφαιρικό δεν θα μπορεί να σταθεί.

Ο Παναθηναϊκός από την αρχή του παιχνιδιού μπήκε πολύ παθητικά στον αγωνιστικό χώρο, περίμενε τον ΠΑΟΚ στη μεσαία του γραμμή, έχοντας στο μυαλό του να κλείσει τις γραμμές πάσες προς τον Μεϊτέ και τον Οζντόεφ. Αυτό το κατάφερε, εκείνο που δεν μπορούσε, όμως, να αντιμετωπίσει ήταν όταν το παιχνίδι άνοιγε σε καταστάσεις transition και έβρισκε χώρους να δράσει σε απομονώσεις ο Τάισον. Ο Βραζιλιάνος ήταν ασταμάτητος, ο Γεντβάι δεν είχε τρόπο να τον περιορίσει και ο Βραζιλιάνος με μία κούρσα 45 μέτρων έκανε την διαφορά στο γκολ που άνοιξε το σκορ. Πέρα από το κακό αγωνιστικό του πρόσωπο, το Τριφύλλι ήταν κι άτυχο, καθώς στο γύρισμα του Κωνσταντέλια η μπάλα βρήκε στον Τουμπά και... κρέμασε τον Κότσαρη. Με την μπάλα στα πόδια οι ''πράσινοι'' ήταν κάκιστοι. Δεν έφτιαξαν παρά μόνο μία καλή στιγμή με το σουτ του Σφιντέρσκι που πέρασε άουτ.

Βιάσυνη, προχειρότητα, κακές επιλογές και αποφάσεις στις λίγες στιγμές που υπήρχαν χώροι και γενικά μία εικόνα ομάδας που δεν έχει τρόπους να επιτεθεί και να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Η εικόνα του Τριφυλλιού θα έπρεπε να φέρει αλλαγές στην ανάπαυλα. Δεν έφερε. Και ο Κωνσταντέλιας συνέχισε να κάνει... πάρτι με τον Γεντβάι. Όπως και ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κακοποιεί την μπάλα όταν την είχε στα δικά του πόδια. Από ένα πρόχειρο διώξιμο του Πάλμερ, ένα χορευτικό του Ντέλια στον Κροάτη μπακ και μία κάκιστη αμυντική αντίδραση του Πάλμερ σε εκτέλεση κόρνερ, ο Μύθου αμαρκάριστος, σαν σε προπόνηση με κεφαλιά έκανε το 2-0 και φάνηκε να βάζει τέλος στη σεμνή τελετή από πολύ νωρίς, μόλις από το 55'. Όπως συνήθως συμβαίνει όταν τα ματς στραβώνουν, ο Παναθηναϊκός... εξαφανίζεται από το γήπεδο. Όπως κι έγινε, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να έχουν άμεσα μεγάλες στιγμές και για τρίτο γκολ.

Ο Κότσαρης, όμως, με δύο σπουδαίες επεμβάσεις, μία στο 56' και μία στο 60' κράτησε έστω τα προσχήματα, όντας ο μόνος διασωθείς από το αποψινό ποδοσφαιρικό ναυάγιο. Οι ''πράσινοι'' για 65 λεπτά δεν υπήρχαν στο γήπεδο αλλά οι αλλαγές από τον πάγκο άργησαν χαρακτηριστικά να έρθουν, λες και υπήρχε ικανοποίηση για αυτό το χάλι πάνω στο χορτάρι. Αποκορύφωμα πως ο Ταμπόρδα σε ματς που ο Μπακασέτας ήταν κάκιστος, μπήκε στο 89'. Χωρίς σχόλιο. Ο Κότσαρης συνέχισε να πιάνει τα πάντα και γλίτωσε το Τριφύλλι από τον διασυρμό σε ένα ντροπιαστικό βράδυ.

Μην ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια: Όπως είναι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει... καρφί προς τα βράχια. Δουλειά, περισσότερη δουλειά, μεταγραφές πρώτης γραμμής και ακόμη περισσότερα πράγματα στο σύνολο από την δουλειά του προπονητή. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει...