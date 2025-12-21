ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Άτσαλο χτύπημα του Σφιντέρσκι σε Παβλένκα και αναγκαστική αλλαγή για τον Τσέχο
Δύο λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να κάνει αλλαγή. Συγκεκριμένα στο 47' ο Κάρολ Σφιντέρσκι που έφυγε από θέση οφσάιντ μετά την κάθετη του Καλάμπρια, έκανε κακό κοντρόλ, έχασε την μπάλα και στην προσπάθειά του να την προλάβει έπεσε με δύναμη πάνω στον Γίρι Παβλένκα.
Ο Τσέχος τερματοφύλακας των «ασπρόμαυρων» δεν μπόρεσε να συνεχίσει το παιχνίδι, με τον Αντώνη Τσιφτσή να παίρνει τη θέση του στο 49'. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ είχε διπλό χτύπημα τόσο στον θώρακα, όσο και στο γόνατο από το άτσαλο μαρκάρισμα του Πολωνού επιθετικού του «τριφυλλιού».
