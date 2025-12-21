Τόσο η ΑΕΛ Novibet (κυρίως), όσο κι ο Ατρόμητος... καίγονταν για τους βαθμούς – ανάσα. Σε ένα κακό ματς χωρίς φάσεις τα δίχτυα δεν κουνήθηκαν (0-0) και τα δύσκολα συνεχίζονται.

«Χ»αμένη μόνο η ΑΕΛ Novibet. Σε ένα παιχνίδι το οποίο για τους γηπεδούχους ήταν χωρίς αύριο, οι «βυσσινί» με τον Ατρόμητο έμειναν στο μηδέν. Με τον βαθμό αυτό η ομάδα του Σάββα Παντελίδη έφτασε τους 9 βαθμούς, ωστόσο έμεινε η διαφορά με τους «κυανόλευκους» που με την σειρά τους έφτασαν τους 13. Κακό παιχνίδι και από τους δύο με ελάχιστες φάσεις.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Η ΑΕΛ Novibet του Σάββα Παντελίδη ξεκίνησε με 4-2-3-1 και τον Αναγνωστόπουλο στο τέρμα, τον Κοσονού αριστερό μπακ, τον Αποστολάκη δεξί και τον Παντελάκη και Φεριγκρά στα στόπερ. Οι Πέρες και Σουρλής ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Μούργο δεξί εξτρέμ, τον Σαγάλ αριστερό και πίσω από τον Γκαράτε τον Τούπτα.

Από την πλευρά του ο Ντούσαν Κέρκεζ κατέβασε τον Ατρόμητο επίσης με 4-2-3-1 και τον Χουτεσιώτη στο τέρμα, τον Ούρονεν αριστερό μπακ, τον Κίνι δεξί και τους Μανσούρ και Σταυρόπουλο στα στόπερ. Τσιγγάρας και Καραμάνης ήταν τα αμυντικά χαφ, ο Μπάκου αριστερό εξτρέμ, ο Γιουμπιτάνα δεξί και πίσω από τον Τσαντίλα ο Μίχορλ.

Η ΑΕΛ Novibet τον έλεγχο, χωρίς να γίνει όμως η μεγάλη φάση

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους. Οι παίκτες του Σάββα Παντελίδη πήραν από νωρίς τα ηνία πιέζοντας ψηλά και είχαν συνεχώς την μπάλα στην κατοχή τους, χωρίς όμως να καταφέρουν να κάνουν την μεγάλη φάση.

Οι γηπεδούχοι είχαν τις ευκαιρίες τους με τον Τούπτα στο 7'και την ωραία προσπάθεια που έγινε στο 20' αρχικά με τον Πέρες και μετά με τον Σαγάλ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν φάσεις που απείλησαν την εστία του σταθερού Χουτεσιώτη. Στο διάστημα αυτό οι φιλοξενούμενοι δεν απείλησαν καθόλου, με το 0-0 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου.