Σαν σήμερα πριν 19 χρόνια στο Πανθεσσαλικό η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να γράψει την δική της ιστορία κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο. Στον τελικό του Βόλου οι «βυσσινί» είχαν επικρατήσει με 2-1 του Παναθηναϊκού κατακτώντας το τρόπαιο.

Σε αυτή την μεγάλη επιτυχία αναφέρθηκαν οι Θεσσαλοί τονίζοντας στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Πέρασαν 19 χρόνια σαν σήμερα 5/5/2007 που η ΑΕΛ κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας της με το 2-1 επί του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ήταν μια αξέχαστη βυσσινί εκδρομή στον Βόλο που στέφθηκε με επιτυχία και μέθυσε όλη την Λάρισα.

19 χρόνια πριν σαν σήμερα η ΑΕΛ σηκώνει για 2η φορά το Κύπελλο Ελλάδας κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό. Σκόρερ ο Γιόζεφ Κόζλεϊ στο ξεκίνημα του αγώνα και ο Ανρί Αντσουέ στο φινάλε μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού μπροστά σε πολλές χιλιάδες οπαδούς και των δύο ομάδων.

Με αυτή την κατάκτηση η ΑΕΛ έγινε η περιφερειακή ομάδα με τρεις τίτλους, με γενιές οπαδών που έζησαν φοβερές στιγμές και συγκινήσεις κόντρα στα προγνωστικά και φιλοδοξούν δικαίως ότι μπορεί να το πετύχει ξανά. Έχοντας γράψει ιστορία η Κυπελλούχος ομάδα του προπονητή Γιώργου Δώνη και του αρχηγού Νίκου Νταμπίζα θα είναι πάντα στις καρδιές μας».