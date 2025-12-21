Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό σχήμα με το οποίο θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο τερέν της Τούμπας για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει τη φετινή σεζόν, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, δεν ανακοίνωσε αποστολή πριν από το παιχνίδι, όμως η εικόνα του «ασπρόμαυρου» ρόστερ και οι απουσίες οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ έχουμε την επιστροφή Παβλένκα. Δεξιά στην άμυνα θα ξεκινήσει ο Κένι,, αριστερά ο Μπάμπα, ενώ στο κέντρο της άμυνας οι Κεντζιόρα και Βολιάκο είναι οι δύο διαθέσιμες λύσεις. Ο Ιταλός προφυλάχθηκε μεσοβδόμαδα, με δεδομένες τις απουσίες Μιχαηλίδη και Λόβρεν.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο Μεϊτέ–Οζντόεφ δεν «σπάει», με τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε ρόλο επιτελικού. Στα άκρα, ο Ζίβκοβιτς επιστρέφει δεξιά και ο ιδιαίτερα φορμαρισμένος Τάισον διατηρεί τη θέση του αριστερά.

Το μοναδικό πραγματικό δίλημμα για την ενδεκάδα αφορούσε τη θέση του φορ: Τσάλοφ ή Μύθου. Ο Ρώσος επιθετικός δεν βρίσκεται στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση μετά τις αποδοκιμασίες στα τελευταία ματς, ωστόσο ελλείψει Γιακουμάκη παραμένει ο δεύτερος φορ του ρόστερ. Από την άλλη, ο νεαρός Ανέστης Μύθου προερχόταν από 90λεπτη συμμετοχή με τη Μαρκό στο Κύπελλο, κάτι που επίσης μπήκε στην εξίσωση, αλλά η επιλογή του Λουτσέσκου ήταν ο 18χρονος επιθετικός.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.