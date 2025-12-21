ΑΕΚ: Ευκαιρία κορυφής σε ημέρα γιορτής, χάρη σε γκέλα ολκής!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη δυνατότητα πρωτιάς (και άρα σούπερ γιορτές) της Ένωσης και όσα φανερώνουν οι στραβές για... κλάψα και Μεντιλίμπαρ.

Τα υπέροχα νέα για την ΑΕΚ στον Δεκέμβριο, τα οποία βέβαια ξεκίνησαν αρχές Νοεμβρίου, συνεχίζονται όπως αποδείχθηκε από το χθεσινό ματς στο Φάληρο, όπου ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κινείται σε επίπεδο αγωνιστικής εικόνας στη μετριότητα και να προβληματίζει, κάτι που μάλλον θα έπρεπε να ήταν αναμενόμενο μιας και προκύπτει ξεκάθαρα ζήτημα βάθους στο ρόστερ και προφανώς υπάρχει και κούραση. Όπως αναμενόμενα μπορεί να συμβεί σε όλες τις ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και πολύ πιο συγκεκριμένα στον Ολυμπιακό όπου ο προπονητής του δεν ανοίγει ουσιαστικά το rotation με αποτέλεσμα όταν απαιτείται να το κάνει αυτό να παρουσιάζει μια ομάδα με όχι καλή χημεία (για να το θέσω κομψά). Μπορεί να προσπαθούν οι ερυθρόλευκοι να δικαιολογήσουν την γκέλα ολκής με την Κηφισιά στις καθυστερήσεις, αλλά δεν πείθει κανέναν, όση δύναμη και να διαθέτει στα ΜΜΕ: αυτό συμβαίνει πάντα σε τέτοια παιχνίδια επί σειρά ετών, το αναφέρω για να μη τρελαθούμε, δεν είναι δυνατόν και αυτό να αναδεικνύεται σε δεύτερη σερί γκέλα...

Δυστυχώς όμως διαπιστώσαμε μέσα από τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ, δεύτερες στη σειρά τουλάχιστον άστοχες, ότι εκεί θα εστίαζαν στο Φάληρο, σε ένα ματς με διαιτησία που έδωσε ένα πέναλτι το οποίο και να μην το έκανε δεν θα μπορούσε κανείς να φωνάξει (παίρνει την μπάλα ο Πέτκοφ και μετά με τη δύναμη που πάει δεν γίνεται να μην ανατρέψει και τον Ταρέμι)! Αλλά και για τις καθυστερήσεις που αναφέρουν οι ερυθρόλευκοι, ο Ευαγγέλου που απέβαλλε και παίκτη της Κηφισιάς, έδωσε 11 λεπτά επιπλέον αν, 11 ολόκληρα λεπτά, αν μη τι άλλο σημαντικά επιπλέον χρόνος! Αντιλαμβάνομαι ότι θα δικαιολογούσε η στάση των παικτών της Κηφισιάς (και ειδικά του γκολκίπερ της) και 14, άντε 15, μα μη θεωρηθεί και το 11 λεπτά λίγος χρόνος και σε όλο αυτό το διάστημα με παίκτη παραπάνω! Ούτε να υποθέσω δεν μπορώ τι θα έγραφαν και θα έλεγαν για "κλάψα" της ΑΕΚ σε αντίστοιχη περίπτωση, για το ότι φωνάζει για να δημιουργεί βαβούρα, για αδικαιολόγητη γκρίνια και άλλα πολλά τέτοια!

Το κυριότερο που φανερώνει μια ακόμη γκέλα είναι το πραγματικό πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ όπως κάθε ανθρώπου του ποδοσφαίρου όταν αισθάνεται πίεση και προκύπτουν συνεχόμενες στραβές. Το εύκολο είναι να μιλάς και να είναι ο εκάστοτε προπονητής υπέροχος όταν όλα πάνε πρίμα, το δύσκολο είναι να το κάνει όταν υπάρχουν και αναποδιές, πόσο μάλλον μόλις δυο και με αποδεδειγμένα μέτρια εικόνα της ομάδας σου. Αυτή η γκέλα ολκής, προκαλεί μια ευκαιρία κορυφής για την ΑΕΚ, σε ημέρα γιορτής για την υπέροχη κιτρινόμαυρη... φυλή, στης Φιλαδέλφειας τα μέρη. Όλα αυτά μαζί σαν γεγονότα σε συνδυασμό με την κούραση, την κακή παράδοση της Ένωσης πριν τη διακοπη Χριστουγέννων, τις απουσίες που την ακολουθούν και πλέον δικαιολογία δεν αποτελούν, αλλά και το γεγονός ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα παίζει τρίτο ματς με τον ΟΦΗ με την υποχρέωση να το κερδίσει...

Ωστόσο υπάρχει μεγάλη ευκαιρία κορυφής και δεν πρέπει να χαθεί για σούπερ φθορές σε όλους στην οικογένεια της ΑΕΚ και ειδικότερα στους φίλους της ομάδας που ετοιμάζουν ένα ανεπανάληπτο πάρτι αναγνώρισης στον Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του το βράδυ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Νωρίτερα η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ έχει φροντίσει προκειμένου το μεσημεροαπόγευμα των κιτρινόμαυρων φίλων, μικρών και μεγάλων, να είναι υπέροχο στην γιορτή στην πλατεία του Αετού, με μοναδικά happening περιμετρικά του γηπέδου και με συναυλία (Stavento) και γενικά πάρτι για όλους, από τις 16:00 που θα ξεκινήσουν τα πάντα, έως τις 20:00 με 20:30, όταν και θα ολοκληρωθεί η γιορτή της Ένωσης για το κοινό της στην πόλη της! Αυτά βέβαια εμένα με αγχώνουν περισσότερο και από το καθαρά αγωνιστικό γιατί τα θεωρώ... γκαντέμικα να συμβαίνουν πριν από αγώνες, αλλά έως τώρα ο Νίκολιτς και τα αγόρια του μας αποδεικνύουν πως δεν... χαμπαριάζουν τίποτα.

Η ΑΕΚ στοχεύει στη 10η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις απόψε το βράδυ, 12η διαδοχική επικράτηση σε 11 αναμετρήσεις και φυσικά στο 7ο στη σειρά τρίποντο για το πρωτάθλημα. Αν μη τι άλλο νούμερα που αποδεικνύουν αυτό που σημείωνα προ ημερών: ό,τι δηλαδή η Ένωση αποτελεί εδώ και δυο μήνες περίπου την κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα η οποία αποδίδει δεδομένα πλέον, από αρχές Νοεμβρίου έως και τέλη Δεκεμβρίου, το καλύτερο ποδόσφαιρο από εκείνες που αγωνίζονται σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον Λεβαδειακό να την ακολουθεί και όχι κάποια άλλη από τους βασικούς ανταγωνιστές. Θα χρειαστεί υπομονή και απόψε, συγκέντρωση, προσήλωση στο σχέδιο του Σέρβου τεχνικού και διάθεση... πολεμική στο χορτάρι, δεν θα είναι εύκολο ματσάκι, αλλά μάχη που για να κατακτηθεί η νίκη θα πρέπει όλοι οι κιτρινόμαυροι να δώσουν το 100% τους: το θέλουν και οι ίδιοι πολλοί για να κάνουν γιορτές στην κορυφή: εκεί που τους αξίζει και βάση εικόνας τους αρμόζει. Ραντεβού από νωρίς στης Φιλαδέλφειας τα μέρη...

***Άλλωστε με Φωτιά διαιτητή και Ευαγγέλου στο VAR δεν προκύπτει δυνατότητα χαλάρωσης σε κανέναν από το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ. Αυτό κι αν πρέπει να τους κρατάει στη τσίτα όλους και να αναδεικνύει το πόσο δύσκολη είναι η αποψινή αποστολή...