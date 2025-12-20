Κυριακίδης: «Αντιδράσαμε καταπληκτικά με τον κόσμο μας, να είμαστε ολόσωστοι για νίκη με τον ΟΦΗ»

Ο Ηλίας Κυριακίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη ανατροπή της ΑΕΚ επί της Κραϊόβα και στο τι πρέπει να προσέξει η Ένωση για να συνεχίσει το σερί νικών με τον ΟΦΗ.

Στην Cosmote TV μίλησε ο Ηλίας Κυριακίδης ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς λόγω ενός προσωπικού του θέματος έπρεπε να φύγει αμέσως από τα Σπάτα μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλίας Κυριακίδης στην Cosmote TV

Για τα συναισθήματα που τους άφησε το βράδυ της Πέμπτης:

«Είναι ένα πρώτο επιστέγασμα μιας δουλειάς που έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Μια δομημένη δουλειά, με μέθοδο για να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο η ομάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της League Phase του Conference League και πρώτη στα γκολ. Και με ένα τελευταίο παιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες μας – ως πρωταγωνιστές – έδειξαν μια καταπληκτική αντίδραση, με τη βοήθεια του κόσμου. Όλη αυτή την ενέργεια που δεχθήκαμε, την επιστρέφαμε και τη δεχόμασταν ξανά. Υπήρχε αυτή η σχέση στο παιχνίδι με τον κόσμο μας. Και καταφέραμε να κερδίσουμε δίκαια».

Για το πώς αισθάνονται την ομάδα σε σχέση με την κούραση, με δεδομένο ότι αρκετοί παίκτες έρχονται από συνεχόμενα ματς:

«Είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, αρκετοί θα έλεγα, οι οποίοι παίζουν συνεχόμενα ενενηντάλεπτα. Οι εντάσεις των προπονήσεων, όμως, γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε ανάλογα να εμφανίζονται κάθε φορά φρέσκοι και ικανοί να αποδώσουν το μέγιστο».

Για το παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ:

«Αυτό που τονίζουμε είναι ότι ναι μεν είναι ένα γεγονός ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε αντιμετωπίσει δύο φορές τον ΟΦΗ και τον έχουμε κερδίσει και τις δύο. Όμως, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα από την έναρξη έως τη λήξη του αυριανού αγώνα. Είναι ένα καινούργιο παιχνίδι, ένα ξεχωριστό παιχνίδι κι εμείς οφείλουμε σε κάθε μας ενέργεια, σε κάθε τάκλιν, σε κάθε μεταβίβαση, σε κάθε σουτ, να είμαστε ολόσωστοι για να κερδίσουμε».