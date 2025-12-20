Το γκολ του Μαρτίνες και οι σπουδαίες αποκρούσεις του Σιαμπάνη στην αναμέτρηση Βόλος - Παναιτωλικός 1-0.

Ο Βόλος με σκόρερ τον 20χρονου Αργεντινού μέσου Νταβίντ Μαρτίνες πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού κι έπιασε στη βαθμολογία τον Λεβαδειακό. Πρωταγωνιστής για τους νικητές και ο τερματοφύλακας Μάριος Σιαμπάνης, ο οποίος είχε ορισμένες εξαιρετικές αποκρούσεις.

Ο Παναιτωλικός ήταν πιο απειλητικός από τον Βόλο στο πρώτο ημίχρονο και είχε δύο καλές στιγμές για να μπει μπροστά στο σκορ.

Στο 30' έγινε η πρώτη καλή στιγμή του ματς. Σε γύρισμα από αριστερα έκανε εντός περιοχής το δεξί σουτ ο Μάτσαν κι απέκρουσε εντυπωσιακά ο Σιαμπάνης.

Στο 37' ο Σιαμπάνης σε βολέ του αντίπαλου γκολκίπερ, του Τσάβες, βγήκε από την περιοχή κι απομάκρυνε προ του Άλεξιτς.

Στο 38' ο Παναιτωλικός είχε τη μεγαλύτερή του ευκαιρία. Ο Μανρίκε έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Αγκίρε έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Στο 45' ο Βόλος είχε την πρώτη του καλή ευκαιρία. Ο Λάμπρου από αριστερά έκανε το γύρισμα, ο Χουάνπι στόπαρε κι εκτέλεση από το ύψος του πέναλτι με το αριστερό, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω στον Τσάβες.

Ο Βόλος ήταν αυτός που βρήκε πρώτος γκολ στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Στο 66' ο Πίντσι βρήκε ωραία τον Χάμουλιτς που έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Λάμπρου βρήκε άτσαλα τη μπάλα και δεν μπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα, αλλά ο Μαρτίνες ήταν στη σωστή θέση κι από τη μικρή περιοχή σκόραρε για το 1-0.

Μετά το γκολ του Βόλου με τον Μαρτίνες, το παιχνίδι άνοιξε και ο Παναιτωλικός πίεσε για την ισοφάριση.

Την άγγιξε στο 73', αλλά ο Μάριος Σιαμπάνης απέκρουσε εκπληκτικά την κοντινή κεφαλιά του Σιέλη.

Στο 81' ο Βόλος έφτασε μία ανάσα από το 2-0. Ο Ασεχνούν δέχθηκε την κάθετη πάσα, βγήκε τετ α τετ με τον Τσάβες και πλάσαρε με το δεξί, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ (ίσως και να βρήκε ελάχιστα τη μπάλα ο Τσάβες). Δίπλα του, πάντως, ερχόταν ο Λάμπρου, που είχε άδειο τέρμα.

Στο 83' ο 26χρονος γκολκίπερ του Βόλου έκανε μία ακόμα σημαντική απόκρουση και κράτησε το 1-0 για την ομάδα του. Έβγαλε σε κόρνερ το φάουλ του Μάτσαν κι ενώ η μπάλα βρήκε και στο τείχος.

