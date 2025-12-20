Βόλος - Παναιτωλικός 1-0: Τα highlights του αγώνα
Ο Βόλος με σκόρερ τον 20χρονου Αργεντινού μέσου Νταβίντ Μαρτίνες πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού κι έπιασε στη βαθμολογία τον Λεβαδειακό. Πρωταγωνιστής για τους νικητές και ο τερματοφύλακας Μάριος Σιαμπάνης, ο οποίος είχε ορισμένες εξαιρετικές αποκρούσεις.
Ο Παναιτωλικός ήταν πιο απειλητικός από τον Βόλο στο πρώτο ημίχρονο και είχε δύο καλές στιγμές για να μπει μπροστά στο σκορ.
Στο 30' έγινε η πρώτη καλή στιγμή του ματς. Σε γύρισμα από αριστερα έκανε εντός περιοχής το δεξί σουτ ο Μάτσαν κι απέκρουσε εντυπωσιακά ο Σιαμπάνης.
Δείτε ΕπίσηςΒόλος – Παναιτωλικός 1-0: Συνδεδεμένος με την 4άδα!
Στο 37' ο Σιαμπάνης σε βολέ του αντίπαλου γκολκίπερ, του Τσάβες, βγήκε από την περιοχή κι απομάκρυνε προ του Άλεξιτς.
Στο 38' ο Παναιτωλικός είχε τη μεγαλύτερή του ευκαιρία. Ο Μανρίκε έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Αγκίρε έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.
Στο 45' ο Βόλος είχε την πρώτη του καλή ευκαιρία. Ο Λάμπρου από αριστερά έκανε το γύρισμα, ο Χουάνπι στόπαρε κι εκτέλεση από το ύψος του πέναλτι με το αριστερό, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω στον Τσάβες.
Ο Βόλος ήταν αυτός που βρήκε πρώτος γκολ στο ματς με τον Παναιτωλικό.
Στο 66' ο Πίντσι βρήκε ωραία τον Χάμουλιτς που έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Λάμπρου βρήκε άτσαλα τη μπάλα και δεν μπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα, αλλά ο Μαρτίνες ήταν στη σωστή θέση κι από τη μικρή περιοχή σκόραρε για το 1-0.
Μετά το γκολ του Βόλου με τον Μαρτίνες, το παιχνίδι άνοιξε και ο Παναιτωλικός πίεσε για την ισοφάριση.
Την άγγιξε στο 73', αλλά ο Μάριος Σιαμπάνης απέκρουσε εκπληκτικά την κοντινή κεφαλιά του Σιέλη.
Στο 81' ο Βόλος έφτασε μία ανάσα από το 2-0. Ο Ασεχνούν δέχθηκε την κάθετη πάσα, βγήκε τετ α τετ με τον Τσάβες και πλάσαρε με το δεξί, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ (ίσως και να βρήκε ελάχιστα τη μπάλα ο Τσάβες). Δίπλα του, πάντως, ερχόταν ο Λάμπρου, που είχε άδειο τέρμα.
Στο 83' ο 26χρονος γκολκίπερ του Βόλου έκανε μία ακόμα σημαντική απόκρουση και κράτησε το 1-0 για την ομάδα του. Έβγαλε σε κόρνερ το φάουλ του Μάτσαν κι ενώ η μπάλα βρήκε και στο τείχος.
Τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.