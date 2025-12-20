Το αυτογκόλ του Ιβανόφ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Αστέρας Aktor - Άρης 0-1.

Ο Άρης πήρε σπουδαία νίκη στο πρώτο ματς της 15ης αγωνιστικής της Super League στη μάχη που δίνει για να παραμείνει στις θέσεις 5-8 και να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι Θεσσαλονικείς μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό (0-0 στο «Κλ. Βικελίδης») πανηγύρισαν την κατάκτηση των τριών βαθμών στην Τρίπολη, όπου επικράτησαν 1-0 του Αστέρα Aktor με 1-0.

Το νικητήριο γκολ για τους Θεσσαλονικείς σημειώθηκε από έναν αντίπαλό τους. Στο 22' ο Μόντσου έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Φινλανδός στόπερ Ρόμπερτ Ιβανόφ στη προσπάθειά του να απομακρύνει τη μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα του Παπαδόπουλου.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Αρκάδες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά ο τερματοφύλακας του Άρη Γιώργος Αθανασιάδης έκανε εκπληκτική εμφάνιση και κράτησε τη νίκη για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Τα highlights του αγώνα