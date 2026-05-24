Η άνοδος της Αλ Ντιρίγια οδηγεί προς επικύρωση την πώληση του Κλέιτον Ντιαντί η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ΠΑΕ Άρης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δώσει προς κοινοποίηση η ΠΑΕ Άρης και αφορούσαν το πλαίσιο συμφωνίας με την Αλ Ντιρίγια, αυτό περιλάμβανε το ποσό των 1.5 εκατ. ευρώ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή έως το τέλος της περιόδου και option αγοράς 5 εκατ. ευρώ. Καθώς ο Κλέιτον Ντιαντί εντυπωσίασε τους ανθρώπους της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία από τις πρώτες συμμετοχές του, τον περασμένο Δεκέμβρη είχαν γίνει συζητήσεις για την πρόωρη αγορά των δικαιωμάτων του. Τελικώς, η Αλ Ντιρίγια είχε αποφασίσει να βάλει το ζήτημα στο «ψυγείο» ξεκαθαρίζοντας όμως ότι θα προχωρούσε στην ενεργοποίηση της ρήτρας στο ενδεχόμενο προαγωγής της στην πρώτη κατηγορία του εγχώριου Πρωταθλήματος. Χθες (23/5) πέτυχε τον στόχο της έπειτα από τη νίκη επί της Αλ Ουλά.

Βάσει των όσων έχουν ειπωθεί μεταξύ των δύο πλευρών αλλά και του απολογισμού των επτά τερμάτων και των ισάριθμων ασίστ του Κλέιτον Ντιαντί στην παρθενική χρονιά του στην Αλ Ντιρίγια, είναι πλέον θέμα χρόνου η ενεργοποίηση της ρήτρας αγοράς. Κι εφόσον γίνει αυτό, αυτομάτως θα κλείσει ένα κεφάλαιο στο άνοιγμα του οποίου όλοι είχαν υποψιαστεί ότι θα είχε οικονομικό κέρδος για τους «κίτρινους». Μένοντας στα στοιχεία που είχε δώσει προς κοινοποίηση η ΠΑΕ Άρης, η τελευταία απέκτησε τον Κλέιτον Ντιαντί έναντι 600.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2024.

Εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση του Ντιαντί, αυτή θα αποφέρει συνολικό κέρδος 6 εκατ. ευρώ στην ΠΑΕ Άρης από έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε τα στοιχεία του αλλά δεν ξέφυγε από το πλαίσιο της αμφισβήτησης. Ο Σενεγαλέζος, ουσιαστικά, συστήθηκε για πρώτη φορά σε φιλικό παιχνίδι στο «Κλ. Βικελίδης» - είχε προηγηθεί μια ολιγόλεπτη συμμετοχή του σε φιλική αναμέτρηση επί ολλανδικού εδάφους με την Μπρέντα – και είναι αλήθεια ότι είχε εντυπωσιάσει με τα χαρακτηριστικά του. Η ταχύτητα και η ικανότητα διάσπασης των αντίπαλων αμυνών ήταν το κύριο στοιχείο του καθώς προσπαθούσε να προσαρμοστεί στο επαγγελματικό επίπεδο (προερχόμενος από το… ερασιτεχνικό) και στις τακτικές απαιτήσεις αυτού. Αντιθέτως, το στοιχείο που έλειψε από τον Ντιαντί, κατά το διάστημα παρουσίας του στον Άρη, ήταν η αποτελεσματικότητα. Εμφάνισε αδυναμία στο τελείωμα των φάσεων όπως και στην αξιοποίηση των προϋποθέσεων, παράλληλα φυσικά με την αντίστοιχη στο τακτικό κομμάτι.

Στην πρώτη του χρονιά στον Άρη, η στατιστική έγραψε διψήφιο αριθμό (χαμένων) μεγάλων ευκαιριών, ωστόσο, τόσο ο Άκης Μάντζιος όσο και ο Μαρίνος Ουζουνίδης επέμειναν στον Σενεγαλέζο εκτιμώντας ότι η βελτίωσή του θα ερχόταν μέσα από τις παραστάσεις που θα αποκτούσε. Σε αυτή τη διαδικασία, δύο μυϊκοί τραυματισμοί τον πήγαν πίσω καθώς είχαν ως συνέπεια την απώλεια δύο αγωνιστικών μηνών για να φτάσουμε στον περασμένο Σεπτέμβριο και στην πρόταση της Αλ Ντιρίγια. Καθώς ο Άρης διαχειρίστηκε τον Σενεγαλέζο ως μια επένδυση για το μέλλον, αποδέχθηκε την πρόταση της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία. Ο Κλείτον Ντιαντί επίσης την υποστήριξε λόγω αυξημένων οικονομικών απολαβών αλλά και αγωνιστικού ρόλου. Μεγαλύτερη αξία έχει όμως το γεγονός της αξιοποίησης της ευκαιρίας καθώς ο 20χρονος ήδη έχει καταταχθεί στους κορυφαίους ακραίους επιθετικούς του Πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται η ομάδα του.