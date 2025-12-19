Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της NOVA ενόψει του αγώνα του Άρη με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Ο Άρης θα «κλείσει» το 2025 με δύσκολο ματς, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει του αγώνα του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και στάθηκε στη διαχρονική δυσκολία των ματς στην Αρκαδία, ενώ αναφέρθηκε και στη «λευκή» ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη, την περασμένη αγωνιστική.

Oι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

Για το αν και πόσο βοήθησε την ομάδα η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό: «Έχει τη σημασία του ο βαθμός που πήραμε, γιατί ο Ολυμπιακός είναι δυνατός αντίπαλος. Ωστόσο, θεωρώ ότι παρά τη δυναμική του αντιπάλου και τα προβλήματα που είχαμε, η ισοπαλία εντός έδρας δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Πράγματι, ήμασταν ανταγωνιστικοί, όμως απομένουν πολλά πράγματα ακόμη να κάνουμε».

Για το αν το μηδέν στην άμυνα «άρεσε» στον Χιμένεθ, από τη στιμή που ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα που κράτησε τον Ολυμπιακό μακριά από το γκολ: «Είναι καλό αυτό, όμως, πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί επιθετικά. Πρέπει να μπορούμε να σκοράρουμε, για να παίρνουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε. Σε ό,τι αφορά στην άμυνά μας, πάντως, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις κι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε αυτούς που αγωνίζονται, οι οποίοι δίνουν το 100% των δυνάμεών τους».

Για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR: «Είναι μια δύσκολη έδρα, λόγω των διαστάσεων του γηπέδου, αλλά και του μικροκλίματος της περιοχής. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να σκεφτόμαστε επιπλέον και να προετοιμάζουμε την ομάδα για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ως δικαιολογίες, πάντως, αλλά να βγούμε στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Γα το τι πρέπει να κάνει ο Άρης στον αγωνιστικό τομέα, για να πάρει τη νίκη απέναντι στον Αστέρα AKTOR: «Έχουμε ελλείψεις, όπως σε κάθε παιχνίδι. Κι όπως κάνουμε πάντα, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις, για να καλύψουμε τα κενά».

Για το ότι ο Αστέρας AKTOR είναι σε ανοδική πορεία, με έξι αγώνες σερί χωρίς ήττα: «Ο Αστέρας δεν ξεκίνησε καλά, αλλά τώρα πράγματι είναι σε ανοδική πορεία και δείχνει τις πραγματικές της δυνατότητες. Γενικώς, όμως, για καμία ομάδα δεν είναι εύκολο ένα παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα. Πρέπει να αποδείξουμε στον αγωνιστικό χώρο ότι θέλουμε τη νίκη».

Για το αν κρίνει ότι είναι κομβικό το παιχνίδι, επειδή ακολουθεί μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα: «Δεν σκεφτόμαστε τις διακοπές που ακολουθούν, ούτε κάτι άλλο. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας κι αυτό τώρα είναι με τον Αστέρα. Μόνο αυτό έχουμε στο μυαλό μας».

