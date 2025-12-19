Οι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν στην Τρίπολη χωρίς πέντε ποδοσφαιριστές, ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα (20/12, 16:00).

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ, στο πλαίσιο του τελευταίου αγώνα για το 2025, ο οποίος θα λάβει χώρα το απόγευμα του Σαββάτου (20/12, 16:00) στην Τρίπολη.

Ο Άρης φιλοξενείται από τον Αστέρα για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και ο Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τους τραυματίες Σούντμπεργκ, Καντεβέρε και Δώνη, αλλά και τους τιμωρημένους Φαντιγκά και Ράτσιτς. Παράλληλα, ο Γένσεν ταλαιπωρήθηκε από πυρετό τις προηγούμενες δυο ημέρες.

Η ενημέρωση του Άρη:

Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (20/12, 16:00), στο πλαίσιο της 15ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Θα απουσιάσουν οι τιμωρημένοι Νοά Φαντιγκά και Ούρος Ράτσιτς (ο πρώτος αποβλήθηκε στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ενώ ο δεύτερος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες).

* Η αποστολή του ΑΡΗ θα αναχωρήσει το απόγευμα για την Τρίπολη.