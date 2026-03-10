Άρης: Θλάση ο Καντεβέρε, ατομικό πρόγραμμα για Δώνη
Οι μυϊκοί τραυματισμοί συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τον Τίνο Καντεβέρε καθώς υπέστη νέα θλάση στον αγώνα με τον Ατρόμητο και φυσικά αποσύρθηκε από το πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό. Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Άρης, η θλάση είναι στο γαστροκνήμιο και ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε ήδη υποβάλλεται σε πρόγραμμα θεραπειών χωρίς να είναι ξεκάθαρο το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να επανέλθει.
Πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησαν και οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ, Γκαμπριέλ Μισεουί, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος οι οποίοι επίσης δεν υπολογίζονται. Αντιθέτως, ο Τάσος Δώνης έκανε ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης όπως και ο Νοά Φαντιγκά.
