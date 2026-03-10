Η διαθεσιμότητα των ακραίων επιθετικών και πολύ περισσότερο η χαμηλή αποδοτικότητά τους βρίσκεται στην… ημερήσια διάταξη του Άρη.

Θεωρητικά, το «φρεσκάρισμα» του περασμένου καλοκαιριού παράλληλα των ενέσεων ποιότητας θα είχαν διώξει ολοκληρωτικά έναν βραχνά που έχει ο Άρης εδώ και τουλάχιστον μια διετία. Στην πράξη, τα επιθετικά άκρα είναι ο μόνιμος προβληματισμός για τον Άρη λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας, κυρίως όμως του χαμηλού επιπέδου αποδοτικότητας των winger. Γιατί οι «κίτρινοι» δεν εισπράττουν τα αναμενόμενα από αυτούς και στη διάρκεια της χρονιάς είχαν να διαχειριστούν και τα μεγάλα διαστήματα απουσίας τους.

Ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, οι σκέψεις αφορούν την κατάσταση του Τάσου Δώνη ο οποίος αντικαταστάθηκε υποχρεωτικά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Ατρόμητο κι ενώ είχε προηγηθεί ένα καλό (από πλευράς απόδοσης) πρώτο ημίχρονο από τον έμπειρο επιθετικό. Φέτος, οι συμμετοχές του 30χρονου περιορίστηκαν στις δέκα και τα δε λεπτά συμμετοχής του δεν ξεπέρασαν τα 360’. Εντός της ημέρας αναμένεται να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε και αναλόγως θα φανεί αν ο Μιχάλης Γρηγορίου θα μπορεί να τον υπολογίζει για το παιχνίδι στις Σέρρες.

Πηγαίνοντας στον Κάρλες Πέρεθ, αναμφίβολα πρόκειται για τη μεγαλύτερη απογοήτευση της χρονιάς καθώς αποκτήθηκε με την προσδοκία ανάδειξής του σ’ έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας. Μέχρι στιγμής ο Ισπανός βρίσκεται στο απόλυτο μηδέν. Είτε πρόκειται για γκολ, είτε για ασίστ. Κυρίως όμως, έπειτα από τα πρώτα του παιχνίδια στα οποία ήταν επιδραστικός στον τρόπο έκφρασης της ομάδας, πλέον δεν προσφέρει ούτε αυτό. Στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Ατρόμητο αντιλήφθηκε και ο ίδιος ότι τοι κλίμα είναι βαρύ γι’ αυτόν και για την ακρίβεια τη στιγμή της αντικατάστασής του από τον Γιάννη Γιαννιώτα ο οποίος λειτούργησε ωφέλιμα για την ομάδα του.

Απέναντι στον Πανσερραϊκό δεν υπολογίζεται ο Μπενχαμίν Γκαρέ ο οποίος χρησιμοποιείται και στον άξονα αλλά η φυσική θέση του είναι στη δεξιά πτέρυγα της επίθεσης. Καθώς ο Αργεντίνος αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, θα επιστρέψει στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας απέναντι στον ΟΦΗ.

Υπό αυτές τις συνθήκες παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι σκέψεις του Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει του αγώνα με τον Πανσερραϊκό και για την ακρίβεια για τις βασικές επιλογές του στα επιθετικά άκρα. Στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, Γιαννιώτας και Μπουσαΐντ χρησιμοποιήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο καθώς ο Μιγκέλ Αλφαρέλα δεν ήταν στις επιλογές του προπονητή του ενώ ο Βραζιλιάνος Ντούντου ήταν εκτός αποστολής στα τελευταία τρία παιχνίδια. Το τελευταίο είχε να κάνει και με το ζήτημα των ξένων. Καθώς η απουσία του Μπενχαμίν Γκαρέ θα «ανοίξει» μια θέση ξένου, είναι εξαιρετικά πιθανή και η επιστροφή του Ντούντου στο πλάνο.